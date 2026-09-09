L’ufficio si trovava all’ultimo piano di un grattacielo altissimo, la cui cima era avvolta dalle nuvole.

La donna bionda entrò trafelata.

Dalla scrivania l’uomo barbuto la guardò severamente.

-Dottoressa Vespucci, si può sapere dove era finita? Lo sa di quanto è in ritardo?

-Mi scusi, capo, ma ho avuto dei contrattempi. Mentre viaggiavo, ho incontrato un forte vento contrario. Veniva dalla Siberia, dicevano. E poi vestita così, senza scarpe…

-Lei non ha scuse. Stiamo gelando, i fiumi sono in piena, non ci sono gemme, la verdura costa il doppio, la gente è di malumore.

-Mi perdoni – disse la donna bionda – mi metto subito al lavoro

-Per questa volta passi- disse il signore con la barba – Ma che sia l’ultima volta, non tollererò altri ritardi

-Lei ha ragione. Ma non è colpa mia se tutto è cambiato. Gli uomini hanno combinato un casino, il clima è sconvolto…

-Non accetto scuse – disse l’uomo – sono ben conscio del fatto che le cose vanno malissimo. Ma noi dobbiamo far finta di non saperlo e lavorare come se niente fosse. L’azienda deve andare avanti. Vada a prendere servizio. Quelli dell’altro turno sono esausti

-Vado – disse la donna bionda, volando fuori dalla finestra

L’uomo barbuto parlò al microfono e la voce risuonò altissima tutto intorno.

-Qui è il dottor Meteo. La dottoressa Primavera è arrivata. Quelli del turno invernale possono andare a casa.

Un fragoroso ooh di sollievo fece vibrare l’aria.

-Meno male – sospirò il dottor Meteo, togliendosi la sciarpa – adesso speriamo di non aver grane per un po’…

In quell’istante la porta si aprì ed entrarono cinquanta pinguini con l’aria incazzata.

-Troppo comodo mandarci a casa- disse uno di loro- Siamo una rappresentanza dello SLIS, sindacato lavoratori invernali stagionali. Non può liquidarci così. Abbiamo fatto gli straordinari e i doppi turni. Quelli del servizio neve non hanno avuto un solo giorno di riposo.

-E allora cosa volete?

-Una gratifica del cinquanta per cento in più, e ferie pagate alle Bahamas

-Se no?

-Se no ancora neve e uragani e…

-Basta – urlò il dottor Meteo – via di qua, profittatori. Mi bagnate tutto il pavimento con le zampe…. Fuori o vi fulmino!

I pinguini sparirono scancherando.

L’uomo si prese la testa tra le mani, e afferrò il telefono:

-Pronto – disse con voce agitata – sono il dottor Meteo… si può sapere che fine ha fatto la mia domanda di essere assegnato a un altro pianeta?

Tratto dalla pagina ufficiale di Stefano Benni