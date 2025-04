di Sir Ken Robinson

In questo momento tutte le nazioni stanno riformando la scuola pubblica per due motivi. Il primo è di ordine economico: si sta cercando di capire come istruire i ragazzi per permettere loro di svolgere un ruolo nell’economia del XXI secolo. Come potremmo farlo, visto che non siamo in grado di prevedere come sarà l’economia nemmeno la prossima settimana, come hanno dimostrato i problemi recenti?

Il secondo motivo è culturale: ogni nazione della Terra sta cercando di capire come istruire i ragazzi in modo che abbiano un senso di identità culturale, così da poter trasmettere alla comunità i “geni culturali” mentre partecipano al processo di globalizzazione. Come quadrare il cerchio?

Il problema è che si cerca di prevedere il futuro facendo quello che si è fatto nel passato, alienando così milioni di ragazzi che non trovano alcun interesse nell’andare a scuola. Quando noi andavamo a scuola, ci raccontavano una storia: se avessimo studiato duramente e conseguito una laurea, avremmo trovato lavoro. I nostri ragazzi non credono più a questa storia – e fanno bene.

È meglio avere una laurea, certo, ma non è più una garanzia. E questo è particolarmente vero quando, per ottenerla, si è costretti a mettere da parte quasi tutto ciò che si ritiene importante. Alcuni dicono che dobbiamo alzare gli standard educativi, come se fosse un’idea rivoluzionaria. Ovviamente dobbiamo farlo. Perché mai dovremmo abbassarli? Non ho mai sentito un buon motivo per farlo.

Il problema è che il sistema educativo attuale è stato progettato, concepito e strutturato per un’altra epoca. È nato nella cultura intellettuale dell’Illuminismo e durante la Rivoluzione industriale. Prima della metà del XIX secolo non esisteva un sistema di scuola pubblica. Certo, potevi essere istruito dai Gesuiti, se ne avevi i mezzi, ma l’istruzione pubblica gratuita, obbligatoria e finanziata dalle tasse era un’idea rivoluzionaria.

Molti criticarono questa idea: dicevano che non era possibile educare i bambini delle classi popolari, i ragazzi di strada, che non sarebbero stati capaci di imparare a leggere e scrivere. “Perché perdere tempo con questo progetto?”, si chiedevano. Così, su questa base, si costruirono una serie di assunzioni sulla struttura sociale e sulle sue capacità.

Il sistema fu guidato da un imperativo economico, ma ispirato anche da un modello intellettuale di mente: quello illuminista, che definiva l’intelligenza come la capacità di un certo tipo di ragionamento deduttivo e la conoscenza dei testi classici. Questo portò a identificare le “abilità accademiche” come le sole vere abilità.

Questa visione è profondamente radicata nel DNA dell’istruzione pubblica. Cioè: esistono due tipi di persone, gli accademici e i non accademici, gli intelligenti e i non intelligenti. E questo ha avuto come conseguenza che moltissime persone brillanti si sono convinte di non esserlo, perché sono state giudicate secondo un metro unico.

Abbiamo quindi due pilastri: quello economico e quello intellettuale. E, secondo me, questo modello ha rovinato la vita di tante persone. È stato meraviglioso per alcuni, che ne hanno beneficiato enormemente. Ma non per la maggior parte: molti, al contrario, ne hanno sofferto.

Questa è l’epidemia moderna – ed è tanto fittizia quanto mal distribuita: parlo della SDA, sindrome da deficit di attenzione e iperattività.

Questa è una mappa della distribuzione della SDA negli Stati Uniti… o meglio, delle prescrizioni mediche per trattarla. Non fraintendetemi: non sto dicendo che non esista questa condizione. Non ho le competenze per affermarlo. So che la maggioranza di psicologi e pediatri ritiene che esista, ma il dibattito è ancora aperto. Quello che so con certezza è che non è un’epidemia.

Oggi la somministrazione di farmaci per la SDA è diventata una routine, come una volta lo era l’asportazione delle tonsille. E, cosa strana, per motivi simili: è diventata una moda medica.

I nostri ragazzi vivono nell’epoca più stimolante della storia. Sono bombardati da informazioni e richieste d’attenzione: computer, smartphone, pubblicità, centinaia di canali TV. E noi li penalizziamo… perché si distraggono dalla scuola? Una scuola, per lo più, noiosa?

Non sorprende che la diffusione della SDA sia cresciuta insieme all’uso dei test standardizzati. A questi ragazzi si somministrano Ritalin, Adderall e altri farmaci – spesso anche pericolosi – per tenerli tranquilli e concentrati.

Ma, se guardiamo le mappe, la sindrome sembra aumentare man mano che si va verso est. La gente smette di concentrarsi in Oklahoma, perde lucidità in Arkansas e a Washington… non c’è più niente da fare.

Credo che sia un’epidemia fittizia.

Pensateci: l’arte – ma vale anche per la scienza e la matematica – è oggi tra le prime vittime di questa mentalità. L’arte, in particolare, si fonda sull’esperienza estetica.

Questa è l’esperienza in cui i sensi lavorano al massimo, sei presente, in sintonia con il momento, completamente vivo. Al contrario, l’anestetico spegne i sensi. E questi farmaci funzionano così: anestetizzano. Stiamo educando i nostri figli… anestetizzandoli.

Penso che dovremmo fare esattamente il contrario: non spegnere, ma risvegliare ciò che hanno dentro.

Il nostro sistema educativo è modellato sugli interessi e sull’estetica dell’industrialismo. Vi faccio un paio di esempi: le scuole sono organizzate come catene di montaggio. Campanelle, aule specializzate, materie suddivise, gruppi per età. Ma perché?

Cos’è questa idea che l’età sia la cosa più importante che i ragazzi abbiano in comune? È come se fossero classificati per data di fabbricazione. Eppure conosco ragazzi che, alla stessa età, hanno competenze molto diverse; o che apprendono meglio a certi orari, o in piccoli gruppi, o da soli.

Se vuoi insegnare davvero, non puoi partire da una mentalità da catena di montaggio.

Oggi tutto ruota attorno alla conformità: esami standardizzati, programmi standardizzati. Ma credo che dovremmo andare nella direzione opposta. Questo è ciò che intendo con cambio di paradigma.

Uno studio sul pensiero divergente pubblicato alcuni anni fa lo dimostra. Il pensiero divergente non è la stessa cosa della creatività, ma è una sua componente chiave: la capacità di generare molteplici idee originali, di immaginare varie soluzioni, di pensare in modo non lineare. De Bono l’avrebbe chiamato pensiero laterale.

Un test classico chiede: “Quanti usi riesci a trovare per una graffetta?” Le persone comuni arrivano a una dozzina. I più bravi anche a duecento. Perché? Perché immaginano graffette giganti, fatte di gomma, non solo quelle che conosciamo.

Lo studio, raccontato nel libro Breakpoint and Beyond, testò 1500 bambini con uno strumento di pensiero divergente. Risultato: il 98% dei bambini dell’asilo risultò al livello di genio nel pensiero divergente.

Poi rifecero il test cinque anni dopo: solo il 50%. Poi di nuovo, altri cinque anni dopo: il livello era crollato.

Questo ci dice due cose. Primo: tutti nasciamo con questa capacità. Secondo: la perdiamo. E sapete cosa è cambiato nel frattempo? Sono andati a scuola. Hanno passato dieci anni a sentirsi dire che c’è una sola risposta giusta, e che non si può copiare. Ma fuori dalla scuola, copiare si chiama collaborare.

Non è colpa degli insegnanti. È il sistema stesso a funzionare così. È il DNA dell’istruzione che va cambiato.

Dobbiamo ripensare le capacità umane. Primo: superare questa visione limitata dell’intelligenza. Secondo: riconoscere che la collaborazione è la base dell’apprendimento. Se isoli gli studenti e li giudichi separatamente, li stacchi dal loro ambiente naturale di apprendimento. Terzo: bisogna riformare la cultura delle istituzioni educative.