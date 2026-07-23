Oggi, per la rubrica “Cose preziose” vi segnaliamo il libro a cura di Angela Franconeri dal titolo “Bastarda non avrai il mio scalpo”, la storia di Antonella che da oltre vent’anni combatte con la Sclerosi Multipla.

Nella sua autenticità vuole stimolare a riflettere sul senso della vita che, in quanto unica, va vissuta sempre con coraggio ed entusiasmo anche quando le difficoltà sembrano sopraffare. Una donna che di una fragilità ne ha fatto la sua forza, racconta la sua vita con la S.M. Scritta in maniera semplice può essere letta da chiunque, anche dai ragazzi. La sua lettura lascerà sicuramente il segno in chi avrà voglia di spendere un po’ del suo tempo perché sarà una conferma per coloro che sono attivi ed ottimisti e uno sprone a non lasciarsi andare per quelli che invece, davanti alle fatiche che la vita ci pone, vorrebbero lasciarsi andare allo sconforto e alla negatività. La storia di Antonella è un inno alla vita nonostante tutto.

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