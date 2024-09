di Petra Reski – Di recente qualcuno mi ha chiesto se i veneziani, come gli abitanti di Barcellona, hanno già attaccato i turisti con le pistole ad acqua. Non l’hanno ancora fatto, e questo potrebbe essere dovuto al fatto che i 49.000 veneziani rimasti devono affrontare 150.000 visitatori nei giorni di punta: Venezia è visitata ogni anno da 33 milioni di turisti. Non si riesce a fare molto con una pistola ad acqua. Ma la rabbia dei veneziani non è rivolta ai turisti, bensì ai politici che hanno venduto Venezia a multinazionali come Airbnb, a imprenditori come i Benetton, i Pinault e gli Arnaud. Sono i sindaci veneziani che da decenni omaggiano la monocultura turistica come una religione di stato.

Il primo a farlo è stato il sindaco di lungo corso, il filosofo Massimo Cacciari, che è stato molto coccolato dai media, quando ha garantito di eliminare tutte le difficoltà per gli investitori con il suo manifesto di privatizzazione nel 1994. Da allora, Venezia è stata come una rampa di avanzi: palazzi barocchi, gioielli rinascimentali, intere isole – tutto deve sparire. Venezia non dovrebbe più essere una città, ma solo oggetto di spettacolo – a pagamento. Il programma avviato dal sindaco Cacciari è stato seguito da tutti i suoi successori, con il risultato che la città ha perso 30.000 abitanti in 30 anni. Oggi, ai restanti 49.000 veneziani corrispondono 50.000 posti letto turistici, di cui 22.000 in appartamenti per le vacanze. Ogni giorno, tre abitanti voltano le spalle a Venezia perché la vita normale non è più contemplata in questo parco divertimenti: i prezzi del mercato immobiliare sono inaccessibili, non ci sono posti di lavoro al di fuori della monocultura turistica e le infrastrutture diminuiscono insieme agli abitanti: sempre meno asili, scuole e medici. Anche l’ospedale è stato ridimensionato.

L’attuale sindaco, l’imprenditore Luigi Brugnaro, sta addirittura lasciando sistematicamente marcire la flotta di vaporetti per privatizzare anch’essa; i collegamenti con l’aeroporto sono già stati privatizzati senza alcuna gara d’appalto e sono andati agli sponsor della squadra di basket del sindaco. A luglio è stato arrestato l’assessore comunale alla mobilità e la procura veneziana sta indagando su di lui, sul sindaco Brugnaro e su altri 31 indagati per corruzione.

Era chiaro fin dall’inizio che una ridicola tassa d’ingresso di dieci euro a Venezia non avrebbe fatto nulla per cambiare l’overtourism. E non era affatto questa l’intenzione. Un anno fa, il sindaco Brugnaro era molto più preoccupato di convincere l’UNESCO a non inserire Venezia nella lista rossa dei siti patrimonio dell’umanità in pericolo. E ha funzionato: l’esultanza dell’Unesco non ha avuto fine. La tassa d’ingresso a Venezia sarebbe un progetto pilota unico nel suo genere per limitare il turismo diurno, che potrebbe essere esportato anche in altre città! Il flusso di turisti sarebbe stato controllato grazie alla “Smart Control Room”! E non una parola sul fatto che il biglietto d’ingresso non viene usato solo per fare soldi, ma soprattutto per sottrarre dati attraverso gli smartphone registrati e tracciati automaticamente. 700 telecamere di sorveglianza con riconoscimento facciale e 50 rilevatori di movimento si occupano del resto. Alla faccia della protezione dei dati. Non sono solo i turisti a essere monitorati, ma anche i veneziani: devono segnalare ogni visitatore, anche se solo di giorno, per ricevere un codice QR che gli permetta di entrare a Venezia gratuitamente: una misura da stato di sorveglianza.

Chiunque si chieda perché i veneziani dovrebbero eleggere un sindaco che li vede come un ostacolo da rimuovere dovrebbe sapere che Venezia è stata sposata a forza con la terraferma fin dal fascismo. La stragrande maggioranza degli elettori di Venezia vive sulla terraferma, dove vivono ancora 177.000 persone. Quando viene eletto il sindaco di Venezia, non sono i veneziani a votarlo, ma gli abitanti della terraferma di Mestre, Marghera, Favaro, Campalto, Chirignago-Zelarino, la cui realtà di vita è fondamentalmente diversa da quella di Venezia: Acqua contro terra. I veneziani hanno tentato per cinque volte di sottrarsi al matrimonio forzato con la terraferma tramite referendum, e per cinque volte sono stati messi in minoranza dagli abitanti della terraferma, che non soffrono per l’eccessivo turismo a Venezia, ma ne traggono vantaggio.

E sì, sarebbe facile limitare l’overtourism a Venezia. Da due anni a questa parte, Venezia è l’unica città in Italia a disporre di strumenti legali per limitare gli appartamenti per le vacanze: gli appartamenti non possono essere affittati per più di 120 giorni all’anno (altrimenti sono considerati un’attività turistica, che non è fiscalmente agevolata come l’affitto di appartamenti per le vacanze) e devono avere una fossa settica. E ovviamente tutto questo dovrebbe essere monitorato. Se si volesse. Ma non si vuole.

Allo stesso modo, le migliaia di gruppi turistici che si aggirano per le calli potrebbero essere obbligati a prenotare la loro visita, anche senza pagare nulla. E le barche da escursione provenienti dalla terraferma dovrebbero essere limitate esattamente nello stesso modo. Già questo creerebbe più spazio nei canali. Tutti questi sarebbero semplici modi per rendere la vita a Venezia di nuovo vivibile. Se si avesse l’intenzione di farlo. E non piuttosto di eliminare le ultime tracce di vita veneziana.

L’AUTORE

Petra Reski è nata in Germania, è scrittrice e giornalista. Ha studiato letteratura francese, sociologia e scienze politiche a Parigi, Münster e Trier e ha frequentato la rinomata scuola di giornalismo „Henri-Nannen-Schule“ ad Amburgo. Ha iniziato la sua carriera giornalistica come reporter al servizio estero della rivista STERN. Dal 1991 vive a Venezia e ha pubblicato numerosi saggi, romanzi e libri di inchiesta, i fulcri del suo lavoro sono Venezia e la mafia. Per i suoi lavori giornalistici e letterari Petra Reski ha ricevuto numerosi premi in Germania e in Italia, tra cui il “Frauenbrücke-Preis” per il suo impegno per l’integrazione europea. Il suo nuovo libro “All’italiana! Come ho cercato di diventare italiana” è stato appena pubblicato da Droemer Verlag. www.petrareski.com