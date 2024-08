Da oggi, e ogni settimana a seguire, presenteremo una puntata del nuovo e interessantissimo Podcast “Robot Sapiens” di Luca Carabetta, founder di startup in ambito Intelligenza Artificiale e automazione, e già deputato e vice presidente della Commissione Attività Produttive della XVIII Legislatura.

Robot Sapiens nasce con l’obiettivo di rendere l’intelligenza artificiale più fruibile a tutti. Si tratta di un appuntamento settimanale che affronta le principali novità del settore, dalla ricerca alle applicazioni tecnologiche, dalla politica al mercato.

In questo momento storico di rapida diffusione dell’AI è più che mai necessario maturare consapevolezza e competenze attorno ai rischi e alle opportunità di questa rivoluzione che non è solo industriale ma soprattutto sociale.

L’AI già oggi registra un impatto considerevole sulla formazione e sulle professioni, sul modo di lavorare e sulla quantità di lavoro da svolgere, sulle relazioni tra le persone. È fondamentale cavalcare l’onda dello sviluppo tecnologico offrendo opportunità per le imprese ma al contempo occorre agire sugli aspetti etici – specie in ambiti critici come la privacy, la sanità, la difesa – mettendo la persona al centro di questa rivoluzione.

Buon ascolto!