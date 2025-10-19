DAL WEB – ARTICOLO PUBBLICATO SU THE ECONOMIST

Una bottiglia di Château d’Yquem 2010 è un’ottima cosa. Albicocca, mandorle tostate, scorza di agrumi, limone succoso, tartufo bianco: c’è tutto. Fino a poco tempo fa, il costo del miglior vino dolce del mondo è aumentato costantemente. Nel 2023, una singola bottiglia del produttore costava il 60% in più rispetto alla metà degli anni 2010. All’epoca, tutte le forme di opulenza stavano diventando più costose. Auto d’epoca, whisky invecchiato e enormi ville sono aumentati di valore. Dal 2015 al 2023, un “indice di investimento di lusso” stilato da Knight Frank, una società immobiliare, è cresciuto del 70%.

E poi qualcosa è cambiato. Dal picco del 2023, l’indice è sceso del 6%. Il prezzo dei vini di Bordeaux, tra i quali Lafite Rothschild e Margaux, è diminuito del 20%. Negli Stati Uniti, il prezzo di jet e imbarcazioni private è calato del 6%. I Rolex di seconda mano vengono venduti a un prezzo inferiore di quasi il 30% rispetto al 2022. Le belle arti sono in calo. Secondo Savills, un’agenzia immobiliare, i prezzi degli immobili più prestigiosi nelle città globali stanno aumentando a malapena. Il prezzo delle case “prime” sta calando a Londra e Parigi. Due anni fa, una casa nella “Billionaires’ Row” di San Francisco è stata messa in vendita per 32 milioni di dollari. I venditori hanno ora abbassato il prezzo a 26 milioni.

Perché il mercato ribassista degli asset plutocratici? Sembra improbabile che i super-ricchi siano in difficoltà. Secondo la rivista Forbes, ci sono più di 3.000 miliardari nel mondo, rispetto ai 2.800 dell’anno precedente. Lo 0,1% più ricco degli americani detiene ora il 14% della ricchezza complessiva delle famiglie degli Stati Uniti, la cifra più alta degli ultimi decenni. A San Francisco, dove nessuno vuole comprare una villa, il boom dell’intelligenza artificiale produce milionari ogni giorno. A differenza degli americani più poveri, il 3,3% più ricco ha incrementato in modo significativo le proprie spese dal 2022, secondo Mark Zandi di Moody’s Analytics, una società di ricerca.

Al contrario, il mercato ribassista è dovuto alla rapida evoluzione dell’economia del lusso. Per capirne il motivo, leggete Thorstein Veblen, un economista americano molto attivo all’inizio del XX secolo. Sosteneva che il lusso dipende dalla scarsità e dalla rivalità. Un bene è veramente lussuoso non solo perché è costoso, ma perché il consumo di una persona riduce la possibilità che altri possano averlo. Oggi, ciò che conta come scarsità e rivalità è profondamente cambiato.

Il problema, almeno per gli ultra-ricchi, è che i beni di lusso sono ovunque. Molti vigneti producono ottimo vino: il miglior Bordeaux è davvero così migliore? I diamanti creati in laboratorio sono identici a quelli veri. Chiunque abbia un po’ di soldi può acquistare una giacca Kiton da un mercatino dell’usato o noleggiare un jet privato. Gli innovatori del mondo dell’arte parlano di “frazionarizzazione” dei vecchi maestri, con centinaia di persone che possiedono un piccolo pezzo di Rembrandt. Oggi tutti apprezzano le cose belle della vita e lo raccontano sui social media. Queste cose non sono più rare né in competizione, quindi non sembrano più così lussuose.

I ricchi spendono quindi in beni più grandi e migliori, spesso servizi piuttosto che oggetti. Abbiamo costruito un indice dei servizi ultra-lusso, che include tutto, da un biglietto per il Super Bowl a un pasto da tre stelle Michelin. Abbiamo scelto esperienze con un riconoscimento globale, non solo belle ma tra le migliori in assoluto, e per le quali abbiamo potuto reperire dati affidabili sui prezzi nel corso di molti anni. Il nostro indice è aumentato del 90% dal 2019. Ha addirittura registrato un’impennata dal 2023, con il calo dei prezzi dei beni (vedi grafico).

L’impennata dei prezzi dei servizi esclusivi riflette le stesse dinamiche che hanno penalizzato i beni di lusso. Prendiamo Le Bristol, forse l’hotel più raffinato di Parigi. C’è una domanda globale per nuotare nella sua piscina sul tetto, che vanta una vista sulla Torre Eiffel. Molti degli ospiti sulla sua terrazza alberata passano più tempo a fotografare i loro cocktail che a berli. Eppure, Le Bristol ha meno di 200 camere, il che rende la concorrenza tra gli hotel molto forte. Una notte lì ora costa il doppio rispetto al 2019.

Molte persone vorrebbero una domestica, ma le migliori sono difficili da trovare. Negli Stati Uniti, i loro stipendi sono oggi circa il 50% superiori rispetto al 2019. Le domestiche di Palm Beach, una zona elegante della Florida, ora guadagnano abitualmente più di 150.000 dollari all’anno. Si può rivendere un orologio, ma non si può “rivendere” una giornata trascorsa sul Centre Court di Wimbledon. Dal 2016, il prezzo di emissione di un titolo quinquennale, che dà diritto a un biglietto, è aumentato da circa 50.000 sterline (67.000 dollari) a ben oltre 100.000 sterline. Il prezzo di un biglietto per il Super Bowl è raddoppiato rispetto a qualche anno fa. Partecipare al Met Gala, se si riesce a procurarsi un biglietto, costa più del doppio rispetto al 2019. Il prezzo del menu del Benu, un ristorante tre stelle Michelin di San Francisco, è aumentato del 78% dal 2015. Valeva la pena spendere più di 500 dollari per mangiare? Forse.

Eppure, quando mangi al ristorante, non compri solo il cibo ma anche la consapevolezza che, per quelle poche ore, nessun altro al mondo potrà sedersi al tuo tavolo. Settimane della moda di New York e Parigi, raccolte fondi esclusive, play-off NBA: non ci sono più buoni affari, il che rende ancora più appagante dire agli altri che non c’erano. Chissà quanto costerà un biglietto sul mercato secondario per la finale della Coppa del Mondo del prossimo anno, in programma nei pressi di New York. Questo è gran parte del fascino. Quando potresti essere uno dei pochi ad assistere allo scontro tra Harry Kane e Kylian Mbappé, perché dovresti prenderti la briga di comprare una bottiglia di Château d’Yquem?