MS Porrima Blue Odissey è una nave sperimentale svizzera che funziona esclusivamente con energie rinnovabili: solare, eolica e idrogeno.

Tra il 2010 e il 2012 ha circumnavigato il globo utilizzando solo l’energia solare. Successivamente ha fatto il giro del mondo con un aquilone di intelligenza artificiale, dotato di robotica integrata dall’idrogeno generato a bordo.

Ora, è di nuovo in navigazione. Il 18 dicembre è salpata da Osaka, in Giappone, per un viaggio epocale nei cinque continenti, che fa fa parte della TEAM EXPO 2025 Co-Creation Challenge, per mirare ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

MS Porrima navigherà negli oceani Pacifico, Indiano e Atlantico, divulgando le affascinanti meraviglie naturali del mondo marino; è un vero e proprio laboratorio, una community, che vedrà il coinvolgimento di scienziati e imprenditori per creare e implementare nuove innovazioni che contribuiranno a soluzioni contro il cambiamento climatico. In ogni porto, coinvolgerà persone che lavorano nella pesca, nelle campagne di pulizia dei mari e nella produzione di energia. Una priorità del viaggio sarà quella di coinvolgere i bambini, i leader del futuro, e condividere con loro ciò che possiamo imparare dall’oceano.

Attualmente è in viaggio verso Dubai.

La nave (un catamarano di 36 metri) dimostrerà come è possibile affrontare problemi come l’inquinamento da plastica e il cambiamento climatico grazie alla presenza a bordo di decine di innovazioni tecnologiche: produzione di idrogeno con l’acqua di mare, generazione di energia dal vento 24 ore al giorno con l’intelligenza artificiale, pulizia dell’acqua di mare e isolamento e distruzione delle microplastiche, produzione di alghe spirulina e funghi coltivati sui fondi di caffè, solo per citarne alcune…

Il suo nome, “Porrima” è ispirato all’antica dea romana del futuro e considerata la protettrice delle donne incinte (Porrima proibiva ogni forma di pelle animale nel suo tempio. Questo significava niente scarpe e nessun sacrificio animale: “Perché nel giorno in cui avevano ricevuto la vita, non volevano privare un’altra vita”).

In un certo senso Porrima è un laboratorio per la rinascita, un viaggio che mira a trasformare la società, per creare un futuro migliore, celebrando e valorizzando la vita.

Una nave straordinaria su cui tutti indistintamente dovremmo salire.

