Una serie per raccontare le carceri minorili attraverso le storie dei ragazzi che lì sono reclusi. E’ Keep it trill, il progetto di Antigone, associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale, con protagonista il rapper Kento.

Trill è una parola che nasce dall’unione di true e real e che nello slang hip hop indica un qualcosa di genuino, autentico. L’hip hop è un linguaggio che accomuna tanti ragazzi, fuori e dentro. Dentro dove li incontra Francesco “Kento” Carlo attraverso i laboratori di rap che ormai da tanti anni tiene in numerosi istituti per minorenni. E “trill” sono le storie dei ragazzi che finiscono nel circuito penale e che vengono raccontate nella serie, con le loro difficoltà, fragilità, possibilità.