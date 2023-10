La Stockholm Wood City è il più grande progetto di costruzione urbana in legno al mondo. La società di architettura Atrium Ljungberg realizzerà l’intero progetto, che dovrebbe vedere la luce nel 2027, con inizio lavori nel 2025.

La città/quartiere coprirà ben 250.000 metri quadrati. Il progetto costituisce un esempio sostenibile per il mercato immobiliare, il che è essenziale perché le strutture costruite contribuiscono per un considerevole 40% alle emissioni mondiali di CO2. Inoltre, Stockholm Wood City è destinata a diventare un punto di svolta nell’architettura e nella pianificazione urbana sostenibili. Situato a Sickla, nel sud di Stoccolma, questo quartiere innovativo offrirà altre 2.000 case e 7.000 spazi commerciali. Unendo luoghi di lavoro, case, quartieri, ristoranti e spazi commerciali, il progetto mira a creare un ambiente urbano vivace e dinamico.

Le strutture in legno offrono numerosi benefici per l’ambiente, la salute umana e il benessere generale. Numerosi studi hanno dimostrato che le strutture in legno hanno una qualità dell’aria superiore, portano a livelli di stress più bassi e livelli di produttività più elevati e possono immagazzinare anidride carbonica.

Stockholm Wood City avrà anche numerosi vantaggi ambientali aggiuntivi oltre a quelli del legno. L’attenzione agli spazi per uffici è una strategia per affrontare la mancanza di posti di lavoro a sud del quartiere centrale degli affari di Stoccolma e ridurre i tempi di spostamento per un maggior numero di cittadini. Il progetto si concentrerà sull’energia autoprodotta, immagazzinata e condivisa in una nazione in cui l’approvvigionamento energetico e l’efficienza sono in cima all’agenda nazionale.

La società di architettura Atrium Ljungberg che realizzerà il progetto da sempre è impegnata in tecniche di costruzione efficienti in termini di risorse e flussi di materiali circolari: “Siamo orgogliosi di presentare Stockholm Wood City. Questo non è solo un passo importante per noi come azienda, ma una pietra miliare storica per la capacità di innovazione svedese” . Annica Ånäs, CEO di Atrium Ljungberg.

Di seguito un video di presentazione del progetto: