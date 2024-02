La Germania ha avviato un esperimento per testare la settimana lavorativa di 4 giorni, coinvolgendo dipendenti di 45 aziende sparse nel paese. Questo permetterà loro di lavorare un giorno in meno ogni settimana, mantenendo la stessa retribuzione.

L’iniziativa, che durerà 6 mesi, è condotta dalla società di consulenza aziendale berlinese Intraprenör in collaborazione con l’organizzazione no-profit 4 Day Week Global (4DWG), riguarda esclusivamente aziende in grado di adattare il proprio lavoro a una settimana lavorativa breve.

L’iniziativa arriva in un momento in cui in Germania c’è una crescita della produttività molto lenta e una forte carenza di manodopera che affligge l’intero paese.

La produttività viene normalmente calcolata dividendo la produzione economica per le ore lavorate. Dopo aver raggiunto il massimo storico di 105,20 punti nel novembre 2017, la produttività della Germania è costantemente diminuita, secondo i dati della Deutsche Bundesbank, sebbene rimanga superiore a quella delle altre principali economie europee. Nel novembre 2023, secondo gli ultimi dati disponibili, la produttività è scesa a 95,80 punti dai 96,79 punti del mese prima.

Da sempre lo ripetiamo, lavorare un giorno in meno alla settimana aumenta il benessere e la motivazione dei lavoratori, rendendoli più produttivi. Nonostante la Germania sia attualmente alle prese con la mancanza di lavoratori nei settori qualificati ad alta crescita, il paese ha voluto testare la settimana corta, poichè lavorare meno ore settimanali potrebbe convincere coloro che non sono disposti a lavorare un’intera settimana a entrare nel mondo del lavoro, contribuendo a ridurre l’attuale carenza di manodopera.

Lo scorso novembre, la Camera di Commercio e Industria della DIHK ha affermato che la metà delle aziende tedesche faticava a coprire i posti vacanti. Secondo il vicedirettore generale del DIHK Achim Dercks, le migliaia di posti di lavoro vacanti nell’economia tedesca hanno causato la perdita di oltre 90 miliardi di euro nell’ultimo anno, ovvero oltre il 2% del PIL tedesco.

Anche se non è chiaro se la settimana lavorativa più breve risolverà in qualche modo questo problema, i tedeschi sembrano entusiasti di provarlo.

Un sondaggio di Forsa ha rilevato che il 71% delle persone che lavorano nel Paese vorrebbe avere la possibilità di lavorare solo quattro giorni a settimana. Poco più di tre quarti degli intervistati hanno dichiarato di essere favorevoli all’idea che il governo esplori la potenziale introduzione di una settimana di quattro giorni. Tra i datori di lavoro, più di due su tre lo sostengono.

Una maggioranza sostanziale (75%) ritiene che una settimana di quattro giorni sarebbe auspicabile per i dipendenti, mentre una maggioranza (59%) ritiene che dovrebbe essere realizzabile anche per i datori di lavoro.

Quasi la metà dei datori di lavoro (46%) ha dichiarato di considerare “fattibile” la sperimentazione di una settimana di quattro giorni sul proprio posto di lavoro.