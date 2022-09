di Juliet Schor – Mi occupo di Lavoro dagli anni ’80 e non ho mai visto niente di simile a quello che sta succedendo oggi. L’ansia alimentata dalla pandemia sta aumentando in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, più della metà di tutti i dipendenti dichiara di sentirsi stressata per gran parte della giornata. Le dimissioni dal lavoro sono a livelli record, in esecuzione a quattro milioni al mese. Le persone si stanno esaurendo.

In risposta, un numero crescente di aziende offre una settimana di quattro giorni, 32 ore, ma con cinque giorni di paga. Ora, non è un’idea nuova, ma la pandemia gli ha messo il turbo. I datori di lavoro si stanno rendendo conto che se possono ripensare a dove lavorano le persone, possono anche ripensare a quanti giorni trascorrono al lavoro.

Suona abbastanza bene, ma è realistico? Bene, in realtà, sì. A differenza delle politiche in cui una parte trae profitto a spese di un’altra, la settimana di quattro giorni può avvantaggiare i lavoratori, le aziende e la società e può anche essere una via d’accesso per affrontare il cambiamento climatico.

Ma prima, parliamo del posto di lavoro. Per quasi un decennio, aziende e governi hanno sperimentato orari più brevi senza tagli agli stipendi. Sebbene i risultati possano variare, la ricerca mostra che le persone sono meno stressate, apprezzano di più il proprio lavoro e hanno una vita migliore al di fuori del lavoro. Nella maggior parte dei casi, sono produttivi in ​​quattro giorni come in cinque. Le aziende possono anche vedere vantaggi attraverso un fatturato inferiore e un pool di candidati di qualità superiore. Meno burnout riduce i costi sanitari, gli errori e il servizio scadente. Con i colleghi, sto studiando prove settimanali di quattro giorni attualmente in corso negli Stati Uniti e in Irlanda, con date di inizio estive per Regno Unito, Nuova Zelanda e Australia. Abbiamo migliaia di dipendenti che partecipano.

Healthwise, una società di istruzione, non ha aspettato l’inizio del nostro processo. A giugno, i loro dipendenti si sono licenziati in massa. Ad agosto avevano implementato una settimana di quattro giorni. Sei mesi dopo, il CEO Adam Husney riferisce che le persone sono drammaticamente più felici e non sono mai state più produttive. Dimissioni e giorni di malattia sono diminuiti, le entrate sono aumentate e i punteggi di soddisfazione dei clienti sono eccezionali. I dipendenti Healthwise trascorrono i venerdì liberi facendo attività familiari come sport o commissioni. Una madre di bambini piccoli ha riferito che ora può occasionalmente dedicarsi alla pedicure senza sensi di colpa. La settimana di quattro giorni può aiutare a prendersi cura di sé e a gestire lo stress quotidiano del razzismo sistemico, sessismo e classismo.

Ora una parte fondamentale del modello è che in cambio del dono di un giorno libero, le persone sono disposte a sfruttare tutta la loro produttività in quattro giorni. Quindi, sebbene trascorrano meno tempo al lavoro, non stanno necessariamente facendo meno lavoro. L’ingrediente segreto è la riorganizzazione del lavoro, eliminando le attività meno produttive. Le riunioni sono un obiettivo primario. La maggior parte delle aziende riduce la frequenza, la durata e il numero di partecipanti. In Healthwise, le persone risparmiano tempo inviando messaggi ai colleghi piuttosto che telefonare, il che include inevitabilmente alcune chat sociali. Hanno spostato i compiti personali, come gli appuntamenti dal dottore, al giorno libero. E sì, il ritmo del lavoro in ufficio aumenta. “Siamo onesti”, ha spiegato uno, “non sto scherzando o guardando Facebook, cosa che stavo facendo”. Ma le persone si sono adattate e preferiscono ottenere i loro tempi di inattività come un intero giorno libero piuttosto che in frammenti.

Le iniziative del governo hanno risultati simili. Nel 2015, la città di Reykjavik e poi il governo nazionale islandese hanno iniziato a offrire settimane di 36 e 35 ore, arruolando alla fine più di 2.500 dipendenti. I risultati sono stati notevoli. Lo stress fisico e mentale è diminuito mentre l’etica del lavoro, la soddisfazione sul lavoro, l’equilibrio tra lavoro e vita privata, i livelli di energia, tutto è migliorato. La produttività e la qualità del servizio sono rimaste le stesse o sono migliorate e la prova è stata neutra in termini di entrate. Oggi, circa l’85% di tutti i dipendenti islandesi ha o ha diritto a questi orari. I governi di Spagna e Scozia hanno annunciato processi settimanali di quattro giorni in cui sovvenzioneranno la paga del quinto giorno.

Una delle ragioni di questi successi è che con tempi di lavoro ridotti, ogni ora diventa in genere più produttiva. Norvegia e Danimarca, i due paesi europei con l’orario di lavoro medio più breve pari a circa 1.380, hanno una produttività fuori misura. Francia e Germania sono simili. Al contrario, i paesi con orario lungo come il Regno Unito e l’Italia hanno una produttività molto, molto inferiore. Gli Stati Uniti storicamente guidano il mondo in termini di produttività e probabilmente farebbero meglio ora se il loro tempo di lavoro non fosse così alto. Mentre le aziende tecnologiche costituiscono il gruppo più grande che adotta orari ridotti di quattro giorni, le aziende stanno anche effettuando il passaggio nel settore bancario, PR, marketing e design, organizzazioni non profit, beni di consumo, persino una catena di ristoranti.

Ma è anche vero che fare il 100% del lavoro nell’80% delle volte non è fattibile ovunque. La produzione è stata accelerata decenni fa. Molti insegnanti e assistenti di volo devono rallentare, non intensificare. E, naturalmente, gli operatori sanitari in prima linea nella pandemia devono lavorare di meno, non di più.

Qui, un altro sforzo del governo è istruttivo. Nel 2014, la città di Göteborg in Svezia ha offerto agli infermieri di una delle sue strutture una giornata di sei ore. Come previsto, la salute e il benessere generale degli infermieri sono migliorati, così come la produttività e l’assistenza ai pazienti. Ma in questo processo, hanno assunto nuovo personale per le ore che non erano state coperte. La scoperta sorprendente è stata di quanto l’indennità di malattia e i sussidi di disoccupazione più bassi abbiano contribuito a compensare quegli stipendi aggiuntivi.

Il caso svedese solleva una questione più grande, più esistenziale. Quanto tempo dovremmo dedicare al lavoro? In molti paesi, i posti di lavoro stanno diventando più, non meno impegnativi. E l’idea che anche i paesi ricchi debbano stringere la cinghia, ha preso piede. Ma in realtà, dovremmo andare nella direzione opposta poiché la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale offrono la possibilità di ridurre i tempi di lavoro. In mezzo alla stanchezza della pandemia, dovremmo raddoppiare il livello di ripristino della qualità della vita e del nostro tessuto sociale, soprattutto nei paesi ricchi dove produciamo già abbastanza perché tutti abbiano un buon tenore di vita.

E questo percorso ha l’ulteriore vantaggio di affrontare la crisi climatica. Con la settimana di quattro giorni, c’è l’ovvio impatto di meno pendolarismo. Ma se utilizziamo la crescita della produttività per continuare a ridurre le ore di lavoro solo di un paio di punti percentuali all’anno, possiamo creare una dinamica di decarbonizzazione a lungo termine. La ricerca da parte mia e di altri lo ha dimostrato più e più volte in tutti i paesi, in tutti gli stati, in tutte le famiglie. Uno dei motivi è che quando le persone sono stressate dal tempo, tendono a scegliere modalità di viaggio e attività quotidiane più rapide e inquinanti. Al contrario, quando le persone hanno più tempo anziché denaro, tendono ad avere un’impronta di carbonio inferiore. Ma la ragione più grande ha a che fare con le dimensioni dell’economia. Scegliendo di lavorare di meno, i paesi scelgono di non espandere la produzione al massimo, evitando così emissioni aggiuntive. Le storie di successo legate al carbonio come la Germania e la Danimarca tendono ad avere un orario annuo basso. Anche Francia e Paesi Bassi hanno basse emissioni di carbonio e tempi di lavoro.

La settimana di quattro giorni è un acconto per un nuovo modo di vivere e lavorare. E sì, avremo bisogno dell’aiuto del governo se vogliamo andare oltre le aziende innovative che già ne vedono le virtù. Possiamo renderci conto che tutti meritano il diritto al tempo libero. E questo porta perfettamente in vista la logica di un reddito di base universale. Perché senza supporto finanziario, i redditi bassi non possono permettersi di prendersi quel quinto giorno libero.

In questi giorni si parla molto del futuro del lavoro e delle opportunità che offre. Ma qui c’è più in gioco dell’opportunità. Abbiamo un imperativo. Un imperativo per affrontare le sfide del nostro momento attuale. La pandemia, il burnout e la depressione, le disuguaglianze di razza e di reddito, la crisi climatica. Una settimana di quattro giorni affronta ciascuno di questi.

Per ora, stiamo iniziando azienda per azienda. Ma man mano che lo slancio cresce e diventa universale, avremo compiuto la transizione dal pensiero sulla scarsità all’apprezzamento della vera ricchezza che possediamo. Il nostro ingegno, la nostra compassione e la nostra umanità.

Juliet Schor è un’economista e sociologa al Boston College. La sua ricerca si concentra sull’intersezione tra lavoro, società dei consumi e cambiamento climatico. Autrice del bestseller del New York Times The Overworked American, sta attualmente studiando prove settimanali di quattro giorni che si svolgono in tutto il mondo. Ha anche svolto ricerche approfondite sulle economie di condivisione e gig e sul legame tra orario di lavoro ed emissioni di carbonio. Gli altri libri di Schor includono After the gig: come l’economia della condivisione è stata dirottata e come riconquistarla e True Wealth. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui borse di studio Guggenheim e Radcliffe, nonché i premi Leontief e Herman Daly in economia.

