di seguito l’intervista a Gunter Pauli, padre della Blue Economy, realizzata dal MIT Technology Review, a cura di Cristina Sanchez

Con 800 pannelli solari sul ponte e un aquilone che vola a 150 metri di altezza, la nave Porrima, (ne abbiamo parlato qui) che più volte ha fatto il giro del mondo, è “una prova tecnologica dell’impossibile”. La dichiarazione è dell’imprenditore, pensatore ed economista belga Gunter Pauli , armatore di questa nave autosufficiente. L’energia solare viene utilizzata per spingere la nave durante il giorno, ricaricare le batterie che le consentono di navigare di notte e produrre idrogeno verde che viene immagazzinato come eccedenza. Da parte sua, l’aquilone è controllato automaticamente grazie all’intelligenza artificiale per sfruttare al meglio il vento. Inoltre, nel suo percorso di sensibilizzazione sulla “necessità di accelerare l’innovazione”, la nave si sta dotando di un sistema per filtrare le microplastiche e di una soluzione per localizzare le tartarughe con gli ultrasuoni, entrambi ispirati a meccanismi naturali. Porrima è anche una dimostrazione della Blue Economy, un concetto ideato da Pauli nel suo omonimo libro pubblicato nel 2010 e tradotto in decine di lingue. In sostanza, incoraggia le aziende e la società a ispirarsi alla natura per sfruttare al meglio le risorse disponibili, rigenerare gli ecosistemi e vivere in armonia con il pianeta. Una definizione che è simile a quella di economia circolare e che differisce, seppur in relazione, da quella di blue economy come modo di sfruttare i mari e i fiumi come motori economici.

Consulente dell’Università delle Nazioni Unite in Giappone negli anni ’90 e membro del Club di Roma, think tank che cerca di trovare soluzioni ai problemi globali, Pauli non è solo un guru della sostenibilità, ma durante la sua vita ha dato un esempio di come renderlo tangibile.

Hai iniziato a difendere l’importanza delle fabbriche a zero emissioni e zero rifiuti molto tempo fa. Crede che negli ultimi anni siano stati compiuti progressi sufficienti?

Avevo una visione che tutte le fabbriche dovessero funzionare senza emissioni e rifiuti e ho concepito la prima già nel 1991 [azienda belga di eco-detergenti Ecover]. Ora ci sono grandi affermazioni secondo cui le emissioni zero arriveranno nel 2030 o nel 2050, ma non ha alcun senso. È troppo tardi, ne abbiamo bisogno ora. Come imprenditore e investitore, non capisco perché vengano fissati obiettivi a lungo termine. Il tempo per la transizione [energetica] è finito, ma la tecnologia è già disponibile.

Tuttavia, raggiungere emissioni zero a Barcellona può essere più complicato che a El Hierro: un aquilone non può fornire energia a una grande città, ma con pochi aquiloni posso ottenerne abbastanza per un’isola di circa 10.000 abitanti. L’innovazione su piccola scala ha un impatto profondo.

Quale combinazione di fonti di energia rinnovabile ritiene sia quella ideale per rendere praticabile la transizione energetica?

L’unico modo per farlo è assicurarsi che le fonti di energia siano meno costose. L’energia nucleare o il petrolio non possono essere sostituiti dall’energia eolica, ma quello che devo chiedermi è per cosa uso quell’energia. Il dibattito è troppo concentrato sulla fonte di energia e non tanto sul servizio che offri con quella fonte. Dobbiamo concentrarci sui mercati dove c’è più bisogno, perché lì è più importante fare il cambiamento. Ad esempio, i generatori diesel utilizzati per generare acqua potabile sulle piccole isole potrebbero essere sostituiti da aquiloni.

Ogni caso ha una soluzione, ma molti ostacoli sono imposti dagli esseri umani, dalle normative e dagli standard di mercato. In teoria, l’energia solare oggi è la più economica, ma dimentichiamo che sono necessarie batterie costose.

D’altra parte, si dice che l’idrogeno sia il futuro, quando l’idrogeno è presente. Si sostiene che sia costoso, ma è il modo in cui viene generato che è costoso. Usiamo energia gratuita per produrre idrogeno sulla nave stessa: eliminando i costi di trasporto, otteniamo idrogeno a un prezzo super competitivo. Dobbiamo dimenticare che qualcosa è più costoso perché è più sostenibile. Al contrario, in molti casi è più economico e ha un minore impatto ecologico.

Se consigliate di concentrarvi su casi particolari e di partire dalle basi, pensate che i settori ad alto impatto ambientale e che non soddisfano un bisogno fondamentale, come la moda, dovrebbero essere i primi a trasformarsi?

È ovvio che la nostra voglia di ricorrere al fast fashion non è una necessità. Il problema principale della moda non è la chimica o le microplastiche, ma l’acqua che si consuma e l’energia necessaria per pomparla. Pertanto, dobbiamo chiederci: chi ha risolto questo problema guardando la natura? La Cina crede che la fibra di alghe sarà uno dei grandi materiali del futuro perché non richiede acqua e viene coltivata in acqua salata. Allora perché continuiamo a produrre abbigliamento in cotone?

Ma peggio del fast fashion sono i pannolini. Com’è possibile che abbiamo pensato che la modernità fosse quella di utilizzare così tanta cellulosa per fare i pannolini che buttiamo via? Perché abbattiamo gli alberi per questo?

Quale sarebbe la soluzione a questo problema, secondo lei?

Quello che ha in mano [biglietto da visita di Pauli]. Quella è pietra di carta, fatta con rifiuti minerali.

Oltre al blu, quali altri colori o concetti pensa dovrebbero definire l’economia di domani?

Felicità, i colori non sono così interessanti come la felicità. Le persone hanno perso la felicità: soffrono di stress, coronavirus, problemi di lavoro, mancanza di ambizione, entusiasmo… Quante persone non si sentono prigioniere del proprio lavoro? Il mondo soffre ed è per questo che credo che la vera economia del futuro sia quella della felicità. Se avessimo un’economia in cui non inquinassimo, con piena occupazione, resilienza e dove tutto ciò che ci circonda è apprezzato, sarebbe felicità.

Dovrebbe essere un’economia con un focus locale?

Ovviamente. Il coronavirus ci ha insegnato che, se continuiamo con questo mondo fragile e globalizzato, vivremo crisi su crisi e l’Europa sarà un continente povero. In Francia il reddito pro capite è diminuito negli ultimi anni e in Spagna la disoccupazione giovanile resta molto alta. Le statistiche non stanno andando nella giusta direzione, quindi dobbiamo pensare a quali sono i presupposti per realizzare un sistema che ci permetta di essere felici.