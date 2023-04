Entro il 2025, 97 milioni di nuovi posti di lavoro saranno creati dalla tecnologia, mentre 85 milioni di posti di lavoro andranno persi a causa dell’automazione. Un’altra prova di questo ultimo dato arriva dal Texas. Il colosso statunitense del fastfood ha aperto una sede completamente automatizzata, senza dipendenti.

Nel ristorante si possono scegliere due possibilità per ordinare, entrambe dedicate a un servizio grab and go (prendi e vai). Entrando dentro al ristorante è possibile ordinare tramite un totem i prodotti che si desiderano, niente di nuovo, per ora, così come avviene anche in Italia. Gli ordini, poi, vengono distribuiti da un nastro trasportatore con la totale assenza di personale front line. Il fast food in questione non offre la possibilità di consumare il pasto all’interno, essendo studiato unicamente per la produzione e consegna da asporto. Anche per gli ordini al McDrive, avvengono senza alcun contatto con il personale dipendente.

Ecco il video: