Lo statistico e ingegnere W. Edwards Deming una volta disse:

“Crediamo in Dio. Tutti gli altri devono portare dati”.

I dati sono importanti per comprendere la nostra società e il mondo. Se ognuno di noi vuole contribuire a un futuro migliore deve conoscere i problemi che il mondo sta affrontando, e per capire questi problemi non bastano i media, poichè i mezzi di informazione si concentrano il più delle volte sulle opinioni, generando caos e disinformazione.

Se non lo conoscete visitate questo sito Our World in Data, è una pubblicazione scientifica online focalizzata su grandi problemi globali come povertà, malattie, fame , cambiamento climatico , guerra, rischi esistenziali e disuguaglianze.

È un progetto del Global Change Data Lab, fondato dall’economista Max Roser, con sede presso l’Università di Oxford.

La missione di Our World in Data è quella di pubblicare “ricerche e dati per fare progressi contro i più grandi problemi del mondo”.

La homepage di Our World in Data elenca ogni giorno i grandi problemi globali, perché contano ogni giorno. Uno dei più grandi errori commessi dai media è quello di suggerire che problemi diversi contano in giorni diversi.

Tutte le pubblicazioni possono essere consultate e scaricate, e le infografiche sono state rilasciate con le licenze Creative Commons. Attualmente, il sito è interamente finanziato attraverso piccole donazioni individuali dai suoi lettori.

https://ourworldindata.org/