Uno studio di design multidisciplinare del Messico ha sviluppato un materiale da costruzione stampato in 3D con gusci d’uovo scartati.

Nell’ambito del Eggshell Project, i ricercatori hanno cercato di affrontare due preoccupazioni: ridurre le elevate emissioni di gas dell’industria dell’edilizia e trovare soluzioni per lo spreco alimentare.

Per sposare questi due obiettivi, i ricercatori hanno recuperato gusci d’uovo scartati dai ristoranti locali. I gusci d’uovo donati sono stati poi polverizzati e combinati con leganti biologici per formare una miscela che si solidifica senza bisogno di essere cotta.

I ricercatori hanno determinato che la miscela fosse ideale per la stampa 3D e successivamente hanno utilizzato il materiale per stampare in 3D 105 blocchi diversi che sono stati assemblati in base alla loro forma, insieme a una colonna di guscio d’uovo composta da 26 pezzi derivati ​​dal guscio d’uovo.

Ecco il video del processo: