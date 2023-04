La US Space Agency ha appena pubblicato la prima mappa interattiva in 3D di Marte. Con un semplice click del mouse si può vedere la traiettoria dei rover Perseverance o Curiosity, o semplicemente sorvolare i siti straordinari del Pianeta Rosso, come il suo Monte Olimpo, a un’altitudine di 5.000 metri…

È come se Google Earth avesse mappato Marte. Questa mappa 3D interattiva rilasciata dalla Nasa permette al pubblico di esplorarne la superficie con un livello di dettaglio mai visto prima. Composta da più di 100.000 immagini riprese dalla missione spaziale Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), per un totale di 5,7 miliardi di pixel, offre un panorama mozzafiato del paesaggio marziano.

Questo lavoro eccezionale di mappatura è stato svolto dai ricercatori del Murray Laboratory for Planetary Visualization del Caltech (California Institute of Technology). Tutto ciò è stato possibile grazie alla missione Mars MRO, un satellite lanciato dalla Nasa nel 2005 e progettato per rimanere in orbita attorno al pianeta e quindi mapparne la superficie, ma anche studiarne la geologia e l’atmosfera. È dotato di diversi strumenti scientifici, tra cui lo strumento HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), in grado di riprendere immagini dettagliate della superficie di Marte con una risoluzione di pochi centimetri. È grazie a questo dispositivo che siamo riusciti a mappare la presenza di acqua liquida sulla superficie di Marte. “Per 17 anni, MRO ci ha rivelato Marte come nessuno l’aveva mai visto prima.” ha dichiarato lo scienziato Rich Zurek, uno dei leader della missione.

A questo link è possibile visionare la mappa 3d e ” navigare ” su Marte.