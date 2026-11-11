di J. Lo Zippe

I sistemi fiscali dei Paesi più ricchi del mondo sono diventati sempre più complessi e squilibrati. I governi continuano a finanziare una parte importante della spesa pubblica tassando il lavoro, mentre debiti crescenti, invecchiamento della popolazione e intelligenza artificiale stanno mettendo in discussione le fondamenta di questo modello. Secondo l’OCSE, nel 2024 le entrate fiscali hanno raggiunto in media il 34,1% del PIL nei Paesi membri, il livello più alto mai registrato. Nel 2023, ultimo anno con dati definitivi per tutti i Paesi, i contributi previdenziali rappresentavano il 25,5% delle entrate tributarie e le imposte sui redditi personali il 23,7%. Insieme, quasi la metà delle entrate fiscali proveniva dunque da queste due voci, strettamente legate al lavoro e ai redditi individuali.

In Italia il peso è particolarmente elevato, secondo il rapporto Taxing Wages 2026, il cuneo fiscale per un lavoratore single senza figli, con retribuzione media, raggiunge il 45,8% del costo del lavoro, contro una media OCSE del 35,1%. Questo significa che, su 100 euro di costo complessivo sostenuto dall’impresa, quasi 46 vengono assorbiti da imposte e contributi previdenziali.

Il problema riguarda anche la sostenibilità dei conti pubblici: secondo il Fondo Monetario Internazionale, il debito pubblico mondiale, già vicino al 94% del PIL nel 2025, potrebbe raggiungere il 100% entro la fine del decennio. Nel frattempo, tra febbraio e settembre 2026, il rendimento medio dei titoli di Stato decennali dei Paesi del G7 è aumentato di oltre un punto percentuale, raggiungendo il livello più alto da quasi vent’anni. Gli Stati devono quindi raccogliere più risorse proprio mentre diventa più costoso finanziare il debito, e le richieste di spesa continuano ad aumentare, pensioni, sanità, difesa, infrastrutture e adattamento climatico. A complicare ulteriormente questo scenario arriva l’intelligenza artificiale. Se una parte crescente delle attività oggi svolte dalle persone verrà automatizzata, il rapporto tra lavoro umano, produttività e gettito fiscale potrebbe cambiare profondamente. Le imprese potrebbero produrre più valore impiegando meno lavoratori, oppure trasformando radicalmente le competenze e le retribuzioni richieste.

Le conseguenze sulle entrate pubbliche dipenderanno da come questi cambiamenti si distribuiranno nell’economia. Un aumento della produttività potrebbe generare nuovi redditi e maggiori profitti, ma una riduzione della quota di valore destinata ai salari rischierebbe di indebolire una delle principali basi imponibili degli Stati. È qui che emerge il grande paradosso fiscale del nostro tempo: continuiamo a finanziare il futuro tassando soprattutto una forma di lavoro che la tecnologia potrebbe trasformare profondamente. La questione riguarda quindi anche la distribuzione della ricchezza generata dalle nuove tecnologie. Se una quota crescente del valore economico si concentrerà nei profitti e nel capitale, i governi dovranno interrogarsi su come ripartire il prelievo tra redditi da lavoro, rendite, patrimoni e utili delle imprese. Riformare i sistemi fiscali significherà anche semplificare regole, ridurre le distorsioni, contrastare l’elusione e ripensare agevolazioni che spesso favoriscono determinate categorie economiche.

Se saranno sempre più le macchine a produrre ricchezza, su chi ricadrà il costo di finanziare la società?