“Ora che i droni sono nelle mani di tutti, ci accorgiamo che potenzialmente sono uno strumento rivoluzionario quanto internet”, afferma l’architetto Liam Young.

Un tempo considerati dispositivi complessi e costosi, i droni sono oggi impiegati in vari settori, cambiando il modo in cui urbanisti e progettisti concepiscono edifici e città. Metropoli come Tokyo, ad esempio, stanno evolvendo sempre più in altezza, preparandosi a spostare il trasporto urbano dal suolo all’aria. Tuttavia, l’uso di questi veicoli solleva anche importanti interrogativi riguardanti la privacy e la sicurezza delle persone.

Ecco un interessante documentario di Marcus Fairs e Oliver Manzi, pubblicato sulla rivista di architettura e design Dezeen.