Buongiorno, care concittadine e cari concittadini. Mi rivolgo a voi per informarvi della crisi che si è scatenata in Medio Oriente, della posizione del governo italiano e delle azioni che stiamo portando avanti.

Come sapete, lo scorso sabato Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran, che a sua volta ha risposto bombardando in modo indiscriminato nove paesi della regione e una base britannica situata in uno stato europeo, a Cipro. Voglio innanzitutto esprimere la solidarietà del popolo italiano ai paesi attaccati illegalmente dal regime iraniano.

Da allora le ostilità sono continuate, quando non addirittura aumentate, provocando centinaia di morti nelle case, nelle scuole e negli ospedali. Si sono verificati anche il crollo delle borse internazionali e la disgregazione del traffico aereo e dello stretto di Hormuz, attraverso il quale fino a pochissimo tempo fa transitava il 20% del gas e del petrolio mondiali.

Nessuno sa con certezza cosa accadrà ora, e non sono neppure chiari gli obiettivi di chi ha lanciato il primo attacco. Dobbiamo però prepararci, come affermano gli stessi promotori, alla possibilità che questa sia una guerra lunga, con numerose vittime e quindi con conseguenze gravi anche a livello globale in termini economici.

La posizione del governo italiano di fronte a questa situazione è chiara e coerente. È la stessa che abbiamo mantenuto in Ucraina e anche a Gaza.

In primo luogo, no alla violazione del diritto internazionale che protegge tutti noi, soprattutto i più indifesi, la popolazione civile. In secondo luogo, non possiamo accettare che il mondo possa risolvere i propri problemi soltanto attraverso conflitti e bombe. Infine, no a ripetere gli errori del passato. In definitiva, la posizione del governo italiano si riassume in quattro parole: no alla guerra.

Il mondo, l’Europa e l’Italia sono già stati qui prima. Ventitré anni fa un’altra amministrazione statunitense ci trascinò in una guerra in Medio Oriente. Una guerra che allora si disse servisse a eliminare le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, a portare la democrazia e a garantire la sicurezza globale. Vista oggi con il senno di poi, produsse l’effetto opposto e scatenò la più grande ondata di insicurezza che il nostro continente abbia vissuto dalla caduta del muro di Berlino.

La guerra in Iraq provocò un aumento drastico del terrorismo jihadista, una grave crisi migratoria nel Mediterraneo orientale e un incremento generalizzato dei prezzi dell’energia e quindi anche del costo della vita. Questo fu il regalo del cosiddetto trio delle Azzorre agli europei di allora. Un mondo più insicuro e una vita peggiore.

È vero che è ancora presto per sapere se la guerra con l’Iran avrà conseguenze simili a quella in Iraq. Non sappiamo se porterà alla caduta del terribile regime degli ayatollah in Iran o se stabilizzerà la regione. Quello che sappiamo è che da questa guerra non uscirà un ordine internazionale più giusto. Non ne usciranno salari più alti, né servizi pubblici migliori, né un ambiente più sano. Quello che possiamo già intravedere sono invece maggiore incertezza economica e aumenti del prezzo del petrolio e del gas.

Per questo l’Italia è contraria a questo disastro, perché riteniamo che i governi esistano per migliorare la vita delle persone, per offrire soluzioni ai problemi e non per peggiorare la vita della gente. È assolutamente inaccettabile che dirigenti incapaci di adempiere a questo compito usino il fumo della guerra per nascondere i propri fallimenti e, nel frattempo, riempire le tasche di pochi, i soliti, gli unici che guadagnano quando il mondo smette di costruire ospedali per costruire missili.

Di fronte a questa situazione il governo di coalizione progressista farà ciò che ha fatto in altri conflitti e in altre crisi internazionali.

In primo luogo stiamo assistendo gli italiani che si trovano in Medio Oriente e li aiuteremo a tornare nel nostro paese se lo desiderano. Il servizio estero e l’esercito stanno lavorando giorno e notte per organizzare operazioni di evacuazione. Si tratta di operazioni molto delicate perché lo spazio aereo della regione non è sicuro e perché la rete aeroportuale è gravemente colpita dagli attacchi. I nostri concittadini possono però essere certi che li proteggeremo e che li riporteremo a casa.

In secondo luogo il governo italiano sta studiando diversi scenari e possibili misure per aiutare le famiglie, i lavoratori, le imprese e i lavoratori autonomi a mitigare gli impatti economici di questo conflitto, se dovesse essere necessario. Grazie al dinamismo della nostra economia e anche alla responsabilità della politica fiscale del governo, l’Italia dispone oggi delle risorse necessarie per affrontare anche questa crisi. Abbiamo la capacità e la volontà politica di farlo e lavoreremo insieme alle parti sociali come abbiamo fatto durante la pandemia, la crisi energetica e più recentemente la crisi dei dazi.

In terzo luogo collaboreremo, come abbiamo sempre fatto, con tutti i paesi della regione che sostengono la pace e il rispetto della legalità internazionale, che sono due facce della stessa medaglia, fornendo il supporto diplomatico e materiale necessario. Lavoreremo con i nostri alleati europei per una risposta coordinata ed efficace e continueremo a impegnarci per una pace giusta e duratura in Ucraina e in Palestina, due luoghi che non devono essere dimenticati.

Infine il governo continuerà a esigere la cessazione delle ostilità e una soluzione diplomatica di questa guerra. E voglio dirlo chiaramente perché la parola giusta è proprio esigere. L’Italia è un membro a pieno titolo dell’Unione Europea, della NATO e della comunità internazionale. Questa crisi riguarda anche noi, riguarda gli europei e quindi anche gli italiani. Per questo dobbiamo chiedere con forza a Stati Uniti, Iran e Israele di fermarsi prima che sia troppo tardi.

L’ho detto molte volte e lo ripeto ora. Non si può rispondere a un’illegalità con un’altra illegalità. È così che iniziano i grandi disastri della storia.

Ricordiamo che prima dell’inizio della Prima guerra mondiale, nell’agosto del 1914, qualcuno chiese al cancelliere tedesco come fosse iniziata quella guerra. Egli rispose stringendosi nelle spalle e dicendo testualmente. Magari lo sapessi.

Molto spesso le grandi guerre scoppiano per una concatenazione di reazioni che sfuggono di mano a causa di errori di calcolo, guasti tecnici o eventi imprevisti. Per questo dobbiamo imparare dalla storia e non possiamo giocare alla roulette russa con il destino di milioni di persone.

Le potenze coinvolte in questo conflitto devono cessare immediatamente le ostilità e scegliere il dialogo e la diplomazia. E tutti gli altri devono agire con coerenza, difendendo gli stessi valori che difendiamo quando parliamo di Ucraina, di Gaza, di Venezuela o di Groenlandia.

La domanda non è se siamo a favore o contro gli ayatollah. Nessuno lo è. Certamente non lo è il popolo italiano e nemmeno il governo italiano. La vera domanda è se siamo dalla parte della legalità internazionale e quindi della pace.

La cittadinanza italiana ha sempre respinto la dittatura di Saddam Hussein in Iraq. Tuttavia non sostenne la guerra in Iraq perché era illegale, ingiusta e non risolse quasi nessuno dei problemi che pretendeva di risolvere. Allo stesso modo noi respingiamo il regime iraniano, che reprime e uccide brutalmente i propri cittadini, in particolare le donne. Allo stesso tempo rifiutiamo questo conflitto e chiediamo una soluzione diplomatica e politica.

Alcuni ci accuseranno di ingenuità per questa posizione. L’ingenuità è credere che la violenza sia la soluzione. È ingenuo pensare che le democrazie o il rispetto tra le nazioni possano nascere dalle rovine. È ingenuo pensare che seguire ciecamente altri sia una forma di leadership.

Al contrario questa posizione non è affatto ingenua. È una posizione coerente. E per questo non saremo complici di qualcosa che è dannoso per il mondo e contrario ai nostri valori e ai nostri interessi semplicemente per paura di possibili ritorsioni. Abbiamo piena fiducia nella forza economica, istituzionale e anche morale del nostro paese. E in momenti come questo siamo più orgogliosi che mai di essere italiani.

Siamo consapevoli delle difficoltà. Allo stesso tempo sappiamo che il futuro non è scritto. La spirale di violenza che molti danno già per inevitabile può essere evitata. L’umanità può ancora lasciarsi alle spalle questo fanatismo degli ayatollah e anche la miseria della guerra.

Alcuni diranno che siamo soli in questa speranza. Non è vero. Il governo italiano è dalla parte dei valori che i nostri padri e i nostri nonni hanno fissato nella nostra Costituzione. L’Italia è con i principi fondatori dell’Unione Europea. È con la Carta delle Nazioni Unite. È con il diritto internazionale e quindi con la pace e con la convivenza pacifica tra i paesi.

Siamo anche con molti altri governi che pensano come noi e con milioni di cittadini che in tutta Europa, in Nord America e in Medio Oriente chiedono al futuro non più guerra e più incertezza, ma più pace e più prosperità. Perché la prima cosa beneficia solo pochi, mentre la seconda beneficia tutti.

Molte grazie.

NOTA: Trascrizione del discorso del Primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, leggermente riadattata. Di seguito il video (4 Marzo 2026):