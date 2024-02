Sono stati lanciati sul mercato americano qualche giorno fa, ed ecco che i visori di realtà aumentata e virtuale targati Apple, in vendita a circa 3500 dollari, sono stati presi d’assalto dai consumatori più affamati di tech, (si legge che sono già stati ordinati intorno alle 160/180.000 pezzi) che puntualmente hanno iniziato a pubblicare centinaia di video sui social e su youtube, riguardo il loro utilizzo.

Un computer, un tablet, un visore, tutto in uno. Gli occhiali della Apple consentono di interagire con app immerse nel mondo reale attraverso gli occhi, la voce e le mani (come potrete vedere nei video di seguito). Inoltre, trasformano l’ambiente circostante in un vasto schermo, consentono, tra le tante cose, la visualizzazione di video e l’ascolto e le video chiamate con Facetime/Zoom etc…

Apple Vision Pro esce dopo la versione 3 del Meta Quest di Mark Zuckerberg, che già avevano in sé realtà aumentata e realtà virtuale, ma questi della Apple sembrano molto più snelli e leggeri. Ed è la leggerezza o l’impercettibilità che sarà l’arma vincente per il futuro della realtà aumentata e virtuale. In un futuro prossimo indosseremo dei semplici occhiali trasparenti (come quelli che già vengono utilizzati in ambito militare e medico) o delle lenti a contatto, come i prototipi realizzati dalla MojoVision.

Ma vediamo di seguito alcuni video dei primi acquirenti degli Apple Vision Pro. Se fino a ieri chi parlava per strada con l’auricolare del cellulare senza fili sembrava un folle (ma ormai ci eravamo abituati), ora cosa penseremo nel vedere persone che gesticolano e si muovono per le strade come se stessero cacciando via delle zanzare?

Un ragazzo nella metro “scrive al computer”:

Un uomo alla guida della sua tesla indossa i visori Apple:

Un uomo attraversa la strada con i visori: