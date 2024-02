Qualche tempo fa in un’intervista con Bill Gates, il CEO di OpenAI, Sam Altman, parlò del futuro dell’IA ChatGPT. Altman sperava che ChatGPT potesse anche generare video dal testo. Quel sogno, qualche giorno fa, è diventato realtà. Con Sora, modello di intelligenza artificiale text-to-video di OpenAi, si potranno generare video lunghi fino a un minuto. Il tutto attraverso semplicissime istruzioni di testo da parte dell’utente, come già avviene per la realizzazione di immagini generate da IA.

OpenAI ha rilasciato una serie di esempi sul suo sito web ed è davvero difficile non rimanere stupiti dalla qualità di alcuni dei primi video generati da Sora. Per adesso l’uso dell’applicativo è concesso solo a un certo numero di artisti visivi, designer e registi per “ottenere feedback su come far avanzare il modello per essere più utile per i professionisti “, come ha fatto sapere l’azienda.

Mentre quindi cresce l’attesa da parte degli utenti di poter utilizzare Sora, crescono con forza anche le preoccupazioni di una colossale proliferazione di deepfake video, con terremoto annesso per il mondo dell’informazione, ma soprattutto per le migliaia di perdite di posti di lavoro nell’industria del cinema, del gaming, dei media, etc… che saranno in gran parte sostituiti da Sora o altri modelli IA che sono nati e che potrebbero emergere in futuro, un futuro molto prossimo.

L’ennesimo motivo per cui bisogna fermarsi e aprire un dibattito serio sul reddito universale.

I video di seguito sono stati generati dall’intelligenza artificiale Sora, attraverso alcune semplici istruzioni testuali, chiamate prompt, che leggerete di seguito.

Prompt: Un primo piano di un uomo dai capelli grigi con la barba, sui 60 anni, è nel profondo dei suoi pensieri, riflette sulla storia dell’universo mentre si siede in un caffè a Parigi, i suoi occhi si concentrano sulle persone fuori dalla scena mentre camminano. E’ vestito con un cappotto di lana, con una camicia button-down, indossa un berretto marrone e occhiali e ha un aspetto da professore. Luce dorata, strade parigine e città sullo sfondo, profondità di campo, film cinematografico 35mm.

Prompt: Filmati storici della California durante la corsa all’oro.



Prompt: Occhio di una donna di 24 anni che batte le palpebre, in piedi a Marrakech durante l’ora magica, filmato cinematografico girato in 70 mm

Prompt: Un bellissimo video fatto con un cellulare che mostra la gente di Lagos, in Nigeria, nell’anno 2056.



Prompt: Una donna elegante cammina lungo una strada di Tokyo piena di caldo, luci neon e segnaletica animata della città. Indossa una giacca di pelle nera, un lungo abito rosso e stivali neri e porta una borsa nera. Indossa occhiali da sole e rossetto rosso. Cammina sicura. La strada è umida e riflettente, creando un effetto specchio delle luci colorate. Molti pedoni camminano.

Prompt: Una cucciolata di cuccioli di golden retriever che giocano nella neve. Le loro teste spuntano dalla neve, coperte.

Prompt: Un video di celebrazione del Capodanno lunare cinese con il drago cinese.

Prompt: La fotocamera riprende direttamente gli edifici colorati a Burano, in Italia. Un adorabile dalmata si affaccia da una finestra su un edificio al piano terra. Molte persone camminano e vanno in bicicletta lungo le strade del canale di fronte agli edifici.

Prompt: Un trailer di film con le avventure di un uomo spaziale di 30 anni che indossa un casco motocicletta in lana rossa, cielo blu, deserto di sale, stile cinematografico, girato su pellicola 35mm, colori vivaci.

Prompt: Una vista ravvicinata di una sfera di vetro che ha un giardino zen al suo interno. C’è una piccolo gnomo nella sfera che sta rastrellando il giardino zen e creando modelli nella sabbia.

Prompt: New York City sommersa come Atlantide. Pesci, balene, tartarughe marine e squali nuotano per le strade di New York.

Prompt: Bella, nevosa città di Tokyo. La telecamera si muove attraverso la vivace strada della città, seguendo diverse persone che si godono il bel tempo innevato e facendo shopping nelle bancarelle vicine. Splendidi petali di sakura volano attraverso il vento insieme ai fiocchi di neve.

Prompt: Animazione 3D di una piccola, rotonda, soffice creatura con occhi grandi ed espressivi esplora una foresta incantata. La creatura, un mix stravagante di un coniglio e uno scoiattolo, ha una morbida pelliccia blu e una coda cespugliosa e striata. Si libra lungo un ruscello scintillante, con gli occhi spalancati di meraviglia. La foresta è viva con elementi magici: fiori che brillano e cambiano colore, alberi con foglie nei toni del viola e dell’argento, e piccole luci galleggianti che assomigliano a lucciole. La creatura si ferma a interagire giocosamente con un gruppo di piccoli esseri simili a fata che ballano su di un fungo.

A questo link tutti gli altri video realizzati dall’intelligenza artificiale Sora.