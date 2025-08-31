Il futuro non aspetta i sindacati. I robotaxi sono già qui. A San Francisco, Phoenix, Los Angeles, Pechino e Shanghai la gente ci sale come fosse la cosa più normale del mondo. Auto senza conducente che ti portano a destinazione senza chiacchiere, senza chiederti “contanti o carta?” Con numeri da capogiro e un’accelerazione folle, il mercato globale valeva circa 1,95 miliardi di dollari nel 2024 e crescerà fino a sfiorare i 44 miliardi entro il 2030, con un tasso annuo di crescita composto del 73,5 %. L’Europa passerà da 1,1 miliardi nel 2025 ai 15,7 miliardi entro il 2031.

In giro per il mondo, Waymo sta già ampliando la sua presenza: Silicon Valley, Austin, Atlanta, Miami. Oltre 250.000 corse pagate a settimana, milioni di km percorsi senza un conducente al volante. In Cina Baidu con Apollo Go ha superato i 100 milioni di km senza incidenti gravi, con corse a Wuhan che costano circa 0,55 dollari contro i 2,50 di un taxi tradizionale.

Le statistiche mostrano una riduzione del 93 % degli incidenti con pedoni, dell’81 % con ciclisti, e un numero medio di corse giornaliere superiore (20 contro 13). Le tariffe sono più basse dal 25 al 50 %.

Le criticità restano. A San Francisco i robotaxi sono stati oggetto di attacchi e proteste, tanto che la società Cruise ha dovuto reinserire un autista a bordo per garantire la sicurezza. La resistenza da problemi sociali e culturali, i tassisti temono di perdere il lavoro, parte dell’opinione pubblica fatica a fidarsi di un’auto senza conducente. Tesla ha lanciato i suoi robotaxi a Austin nel giugno 2025 con un supervisore a bordo. I video diffusi mostrano però difficoltà nel mantenere la corsia o nel rispettare i limiti di velocità. In Europa Volkswagen sperimenta ad Amburgo la flotta ID.Buzz AV di Moia, con l’obiettivo di avviare un servizio commerciale entro il 2027.

La tecnologia è comunque già pronta, e i numeri dimostrano che i robotaxi sono più sicuri, lavorano di più e costano meno. Quello di cui non siamo ancora pronti è la capacità della società di accettare il cambiamento. Restare legati al volante significa difendere un mestiere e un simbolo del passato, perchè salire a bordo dei robotaxi significa entrare in un modello economico e culturale totalmente diverso.