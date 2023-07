di Beppe Grillo – Utilizzare l’energia fotovoltaica per recuperare anidride carbonica dall’atmosfera con un costo energetico elevatissimo, produrre per elettrolisi idrogeno dall’acqua con altre perdite, sintetizzare, con un altro costo energetico, il metano per poi magari rifare energia elettrica con altre perdite è possibile ma talmente inefficiente da far pensare che una tale proposta sia stata avanzata per bloccare lo sforzo per la transizione energetica, alimentando irresponsabilmente la speranza che si possa continuare come sempre utilizzando un nuovo metano verde (non il sacrosanto biometano) che qualcuno ci fornirà magari per nave a costi bassi.

È veramente un proposta offensiva. Una presa per l’hub!