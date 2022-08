Il magnate di Tesla e SpaceX Elon Musk è attualmente classificato come l’uomo più ricco del mondo, ma questa settimana ha affermato che la sua casa in cui vive è una proprietà “molto piccola”, di 75mq, che costa meno di 45mila dollari.

Musk, che si stima abbia un patrimonio netto di 268 miliardi di dollari, ha dichiarato giovedì scorso nel podcast Full Send che la sua residenza principale è una casa con tre camere da letto a Boca Chica, in Texas, che ha acquistato per la sua vicinanza alla sede di SpaceX, dove l’azienda spaziale sta lavorando alla costruzione di un razzo gigante.

“I miei amici vengono e non riescono a credere che sto in questa casa“, ha detto Musk della sua casa.

Elon Musk, sostenitore del Reddito di base universale e di stili di vita “francescani”, da tempo ha ripensato al suo attaccamento al mondo materiale, nel 2020 ha affermato in un tweet che un primo passo per lui era quello di “vendere quasi tutti i beni fisici”. E così ha fatto, vendendo l’intero suo patrimonio immobiliare, ovvero 7 ville sontuose in California per un totale di 128 milioni di dollari.

Non male! Che possa essere di esempio a tutti i miliardari del mondo!

Il futuro è minimal!