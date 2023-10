Hilton è la prima catena alberghiera a implementare le etichette di carbonio su larga scala

I clienti degli hotel Hilton ora sapranno esattamente quanto carbonio è stato utilizzato per produrre il loro pasto.

Sia che questo renderà più semplice ordinare o ti lascerà riflettere se una bistecca valga il costo aggiuntivo del carbonio, la catena alberghiera spera che l’iniziativa possa aiutare i clienti a fare scelte più rispettose dell’ambiente.

I menu di quasi 30 hotel in tutto il Regno Unito mostreranno l’impronta di carbonio per porzione insieme a informazioni nutrizionali come il conteggio delle calorie. Le voci del menu sono classificate come aventi emissioni di carbonio basse, medie o elevate, in base alla loro impronta di carbonio totale.

La catena alberghiera afferma che l’introduzione ha avuto finora successo, con gli articoli a basse emissioni di carbonio che sono diventati più popolari sin dal lancio.

Come risultato della risposta positiva iniziale, il nuovo menu autunnale di Hilton presenta una percentuale maggiore di piatti con etichettatura di emissioni basse e medie, che costituiscono oltre l’85% del menu.

Emma Banks, di Hilton, ha commentato: “Sappiamo che i nostri ospiti hanno la stessa passione che abbiamo noi nel ridurre il loro impatto ambientale, e siamo sempre alla ricerca di modi per aiutarli in questo percorso. L’etichettatura del carbonio è un modo semplice per consentire agli ospiti di fare scelte più informate e siamo lieti di vedere che stanno già abbracciando queste intuizioni, sia optando per un piatto a bassissime emissioni o semplicemente riducendo la frequenza con cui mangiano. Mentre cerchiamo tutti continuamente di ridurre il nostro impatto, ogni piccola decisione può fare la differenza e siamo orgogliosi di essere all’avanguardia come prima azienda alberghiera a introdurre e gestire l’etichettatura del carbonio su larga scala”.

Una recente ricerca dell’università di Oxford dimostra infatti che le etichette possono effettivamente influenzare le decisioni dei consumatori e persuaderli a scegliere i cibi meno inquinanti.