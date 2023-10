Sebbene sia ancora in costruzione nel Mare del Nord, il parco eolico da 3,6 GW di Dogger Bank ha prodotto elettricità per la prima volta. La prima turbina della Dogger Bank A ha iniziato a girare all’inizio di ottobre 2023 e l’elettricità prodotta viene ora trasmessa alla rete nazionale del Regno Unito tramite il sistema di trasmissione in corrente continua ad alta tensione (HVDC) della Dogger Bank. Si tratta del primo utilizzo della tecnologia HVDC in un parco eolico del Regno Unito, che è anche il più grande al mondo in ambito offshore.

La produzione di energia iniziale ha fatto seguito all’installazione della prima turbina Haliade-X da 13 MW di GE Vernova nel sito a 130 km dalla costa, che ospiterà un mix di turbine Haliade-X da 13 MW e 14 MW per fornire circa il 5 % dell’elettricità domanda nel Regno Unito Ogni rotazione delle pale Haliade-X lunghe 107 m della prima turbina può produrre energia sufficiente ad alimentare una casa media per due giorni.

Il completamento e la piena operatività commerciale sono previsti per il 2026, quando le 77 turbine offshore di Dogger Bank garantiranno un risparmio annuo di anidride carbonica equivalente alla rimozione di 1,5 milioni di automobili dalle strade. Il progetto è stato sviluppato e realizzato da una joint venture che comprende Equinor, SSE Renewables e Vårgrønn; Equinor sarà l’operatore principale del parco eolico per la sua vita operativa prevista di 35 anni.