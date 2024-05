Il suono del silenzio non si conosce, ma esiste un luogo in cui si può ascoltare l’assoluto silenzio, e attenzione, non è una sensazione piacevole, anzi, può stranamente dare una sensazione di disorientamento e si dice che nessuno sia in grado di resistere più di un’ora in questo inquietante vuoto sonoro. Stiamo parlando della camera di prova anecoica degli Orfield Laboratories di Minneapolis, negli Stati Uniti, che ha un non suono di -24,9 decibel. In confronto, il sussurro medio arriva a ben 30 decibel, mentre il suono più debole rilevabile dall’orecchio umano è intorno a zero decibel. La parola anecoico significa ” senza eco “, ed è questa completa mancanza di riverbero del suono che rende la stanza così orribilmente silenziosa . L’effetto è ottenuto grazie a una serie di cunei in fibra di vetro che ricoprono le pareti, il pavimento e il soffitto, rompendo e soffocando le onde sonore.

Spessi strati di mattoni e acciaio servono a insonorizzare la stanza, mentre le molle separano la camera dall’edificio circostante per garantire che nessuna vibrazione esterna abbia la possibilità di intromettersi.



Secondo il designer Steven J. Orfield , coloro che entrano nella camera sono in grado di sentire i propri battiti cardiaci così come i suoni dei propri organi interni. Riuscire a vedere i muri senza sentire l’eco, invece, può mandare completamente fuori di testa i sensi, provocando una perdita di equilibrio e una sensazione generale di intenso disagio. Orfield dice che è impossibile rimanere nella camera per più di mezz’ora senza bisogno di sedersi, e che nemmeno l’aiuto di una sedia può rendere il posto sopportabile per molto più tempo.

Questi luoghi non sono stati costruiti solo per il prestigio, ma svolgono effettivamente una serie di funzioni preziose. Ad esempio, i produttori che vogliono sapere esattamente quanto rumore emettono i loro prodotti utilizzano camere anecoiche per effettuare letture in completa assenza di rumore di sottofondo, mentre gli astronauti a volte entrano in queste stanze per prepararsi al silenzio dello spazio.