The Store è un film uscito nel 2022, che affronta le condizioni sempre più problematiche dei lavoratori europei del settore terziario, in particolare delle donne, con uno sguardo anche alla tematica ambientale.

Fuori da un discount, un gruppo di senzatetto ha fondato un accampamento di tende e baracche. Vivono recuperando scarti alimentari dai cassonetti del discount scontrandosi quotidianamente con la resistenza aggressiva dei suoi commessi. Nel frattempo le nuove e stringenti condizioni di lavoro imposte dai vertici della catena incrinano le relazioni umane tra i dipendenti del negozio. Attraverso un’alternanza originale di live action e stop motion, The Store immerge lo spettatore in un presente distopico in cui la logica del profitto incide profondamente e dolorosamente sui rapporti personali.

The Store, un film di Ami-Ro Sköld, con Isabelle Grill, Fredrik Evers, Linda Faith(Svezia, Italia – 120′)

