Stai giocando a un videogioco così intenso e sei concentrato così intensamente sul raggiungimento del livello successivo che non sai cosa sta succedendo intorno a te. Non hai il senso del tempo che passa. Ti senti benissimo. Stai sperimentando il “flusso”.

Stai correndo una maratona e sei così concentrato sul traguardo, che a malapena provi dolore o stanchezza finché non sarai arrivato al traguardo. Anche in questo caso stai sperimentando il “flusso”.

“Il flusso” è uno stato che si verifica quando stai facendo qualcosa di difficile e sei molto abile. Si pensa che il flusso sia ottimo per il nostro benessere e ci sono prove che può scongiurare la depressione, prevenire il burnout e renderci più resilienti.

Lo cerchiamo, ma non capiamo molto bene come il cervello consenta il flusso.

Nel tentativo di vedere cosa fa il cervello durante il flusso, Davis Huskey dell’Università della California, autore di un nuovo articolo sul flusso, ha condotto una ricerca su come le persone sperimentano il flusso mentre giocano a un videogioco.

Più di 140 partecipanti hanno giocato a un videogioco. Alcuni hanno preso parte a un esperimento mentre giocavano e hanno raccontato le loro esperienze. Altri si sono anche sottoposti a imaging cerebrale in modo che i ricercatori potessero osservare come funzionava il loro cervello durante il flusso.

“Il flusso si verifica – ha detto Huskey – quando si fanno attività così coinvolgenti da coinvolgere completamente qualcuno al punto da essere a malapena distratto. Allo stesso modo, un videogioco progettato per un bambino probabilmente non manterrà un adulto nel flusso. Ci deve essere un equilibrio.”

Quando c’è un equilibrio, la persona sperimenta una ricompensa intrinseca. Cose come arrivare al livello successivo o guadagnare punti contano, ma diventano secondarie. Semplicemente giocare e sperimentare il flusso è gratificante in sé e per sé.

C’è da dire che pochissime regioni del cervello sono responsabili di un solo processo cognitivo. Quindi, non esiste una regione per cui si sperimenta il “flusso” nel cervello. Invece, il flusso deriva da interazioni tra più regioni del cervello. Quando diverse regioni del cervello sono densamente connesse tra loro ma scarsamente connesse con altre regioni, succede qualcosa di particolare.

In altre parole, il cervello in movimento è dannatamente efficiente.

“Immagina di cercare le chiavi al mattino”, ha aggiunto Huskey. “Se non sai dove sono le tue chiavi, dovrai visitare ogni stanza della tua casa e accendere tutte le luci. Ciò richiederà molta energia. Ma se ricordi dove sono le tue chiavi, anche se le lasci in una stanza diversa ogni giorno, puoi andare nella stanza giusta e accendere solo le luci necessarie. Per molti versi, questo è simile al cervello durante il flusso: solo le strutture cerebrali necessarie sono collegate in rete in modo efficiente dal punto di vista energetico”.

Sono necessarie ulteriori ricerche al di fuori dell’ambiente di laboratorio. Ma questo lavoro è un buon inizio per osservare come il cervello nasconda ancora tante risposte riguardo al suo funzionamento.