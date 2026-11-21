di Beppe Grillo
Oggi abbiamo giornate dedicate praticamente a tutto: dalla carbonara alla Nutella, dalla barba ai calzini spaiati, dai diritti umani agli UFO. Le Nazioni Unite, il Parlamento, associazioni e aziende continuano ad aggiungerne; tanto che, nell’ottobre 2026, persino il presidente Mattarella ha richiamato l’attenzione del Parlamento sull’eccesso di giornate celebrative istituite per legge, ben 51, di cui 36 nelle ultime tre legislature.
Ecco un calendario, non esaustivo, delle ricorrenze più importanti, curiose e improbabili che si celebrano anche in Italia. Alcune sono ufficiali, altre internazionali, commerciali o semplicemente informali:
1 gennaio: Capodanno e Giornata mondiale della pace
4 gennaio: Giornata mondiale del Braille
7 gennaio: Giornata nazionale della Bandiera
14 gennaio: Giornata mondiale della logica
17 gennaio: Giornata mondiale della pizza
20 gennaio: Giornata del rispetto
24 gennaio: Giornata internazionale dell’educazione
25 gennaio: Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria
26 gennaio: Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini
27 gennaio: Giorno della Memoria
FEBBRAIO
1 febbraio: Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre
2 febbraio: Giornata mondiale delle zone umide
5 febbraio: World Nutella Day
Primo venerdì di febbraio: Giornata dei calzini spaiati
7 febbraio: Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo
10 febbraio: Giorno del Ricordo e Giornata mondiale dei legumi
11 febbraio: Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza
13 febbraio: Giornata mondiale della radio
14 febbraio: San Valentino
17 febbraio: Giornata nazionale del gatto
20 febbraio: Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario e socioassistenziale e del volontariato
21 febbraio: Giornata nazionale del Braille
27 febbraio: Giornata internazionale dell’orso polare
Ultimo giorno di febbraio: Giornata delle malattie rare
MARZO
6 marzo: Giornata dei Giusti dell’umanità
8 marzo: Giornata internazionale della donna
Secondo venerdì di marzo: Giornata mondiale del sonno
14 marzo: Giornata del Pi greco
17 marzo: Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera
18 marzo: Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus
20 marzo: Giornata internazionale della felicità
21 marzo: Giornata della poesia, delle foreste e della memoria delle vittime delle mafie
22 marzo: Giornata mondiale dell’acqua
25 marzo: Dantedì, giornata dedicata a Dante Alighieri
27 marzo: Giornata mondiale del teatro
31 marzo: Giornata mondiale del backup
APRILE
1 aprile: Pesce d’aprile
2 aprile: Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo
6 aprile: Carbonara Day e Giornata nazionale della memoria per le vittime del terremoto dell’Aquila e delle altre calamità
7 aprile: Giornata mondiale della salute
12 aprile: Giornata internazionale del volo umano nello spazio
15 aprile: Giornata nazionale del Made in Italy
22 aprile: Giornata mondiale della Terra
23 aprile: Giornata mondiale del libro
25 aprile: Festa della Liberazione
29 aprile: Giornata internazionale della danza
30 aprile: Giornata internazionale del jazz
MAGGIO
1 maggio: Festa dei Lavoratori
3 maggio: Giornata mondiale della libertà di stampa
Prima domenica di maggio: Giornata mondiale della risata
4 maggio: Star Wars Day
5 maggio: Giornata mondiale dell’igiene delle mani e Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia
9 maggio: Giornata d’Europa e Giorno della memoria delle vittime del terrorismo
12 maggio: Giornata internazionale dell’infermiere
15 maggio: Giornata internazionale della famiglia
16 maggio: Giornata nazionale contro il body shaming
Terzo sabato di maggio: Giornata della ristorazione
20 maggio: Giornata mondiale delle api e Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
22 maggio: Giornata internazionale della biodiversità
23 maggio: Giornata mondiale delle tartarughe
30 maggio: Giornata internazionale della patata
31 maggio: Giornata mondiale senza tabacco
GIUGNO
2 giugno: Festa della Repubblica
5 giugno: Giornata mondiale dell’ambiente
8 giugno: Giornata mondiale degli oceani
14 giugno: Giornata mondiale del donatore di sangue
18 giugno: Giornata internazionale del sushi, ricorrenza informale
20 giugno: Giornata mondiale del rifugiato
21 giugno: Giornata internazionale dello yoga
24 giugno: Giornata nazionale delle periferie urbane
30 giugno: Giornata internazionale degli asteroidi
LUGLIO
2 luglio: Giornata mondiale degli UFO
6 luglio: Giornata mondiale del bacio
7 luglio: Giornata mondiale del cioccolato
11 luglio: Giornata mondiale della popolazione
17 luglio: World Emoji Day
20 luglio: Giornata dedicata alla Luna e all’esplorazione spaziale
21 luglio: Giornata del cibo spazzatura, ricorrenza informale
29 luglio: Giornata della lasagna, nata nei calendari gastronomici internazionali
30 luglio: Giornata internazionale dell’amicizia
AGOSTO
3 agosto: Giornata del cocomero, ricorrenza informale
8 agosto: Giornata internazionale del gatto e Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo
12 agosto: Giornata internazionale della gioventù
13 agosto: Giornata internazionale dei mancini
15 agosto: Ferragosto
19 agosto: Giornata mondiale della fotografia
26 agosto: Giornata internazionale del cane, nata come iniziativa informale
SETTEMBRE
Primo sabato di settembre: Giornata mondiale della barba
8 settembre: Giornata internazionale dell’alfabetizzazione
9 settembre: Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare
15 settembre: Giornata internazionale della democrazia
18 settembre: Giornata nazionale del riciclo della carta
21 settembre: Giornata internazionale della pace
25 settembre: Giornata mondiale dei sogni, iniziativa internazionale
27 settembre: Giornata mondiale del turismo
29 settembre: Giornata mondiale del cuore
OTTOBRE
1 ottobre: Giornata internazionale del caffè e Giornata internazionale delle persone anziane
2 ottobre: Festa nazionale dei nonni
3 ottobre: Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione
4 ottobre: Festa nazionale di San Francesco d’Assisi, Giornata mondiale degli animali e Giorno del dono
5 ottobre: Giornata mondiale degli insegnanti
9 ottobre: Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall’incuria dell’uomo
10 ottobre: Giornata mondiale della salute mentale
Seconda domenica di ottobre: Giornata nazionale della meraviglia
16 ottobre: Giornata mondiale dell’alimentazione
24 ottobre: Giornata nazionale dello spettacolo e Giornata delle Nazioni Unite
25 ottobre: Giornata mondiale della pasta
31 ottobre: Halloween, ricorrenza popolare importata
NOVEMBRE
1 novembre: Ognissanti
4 novembre: Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate
9 novembre: Giorno della libertà, in ricordo della caduta del Muro di Berlino
11 novembre: Giornata dei single, diventata anche un enorme evento commerciale
12 novembre: Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace
13 novembre: Giornata mondiale della gentilezza
14 novembre: Giornata mondiale del diabete
Terza domenica di novembre: Giornata nazionale delle vittime della strada
19 novembre: Giornata internazionale dell’uomo e Giornata mondiale dei servizi igienici
20 novembre: Giornata per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
21 novembre: Giornata nazionale degli alberi e Giornata mondiale della televisione
25 novembre: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
DICEMBRE
1 dicembre: Giornata mondiale contro l’AIDS
3 dicembre: Giornata internazionale delle persone con disabilità
5 dicembre: Giornata internazionale del volontariato
8 dicembre: Immacolata Concezione
10 dicembre: Giornata mondiale dei diritti umani
18 dicembre: Giornata internazionale dei migranti
20 dicembre: Giornata internazionale della solidarietà umana
25 dicembre: Natale
26 dicembre: Santo Stefano
31 dicembre: San Silvestro
E la Giornata mondiale della stupidità? Abbiamo la giornata della pizza, della Nutella, della barba, dei calzini spaiati, degli emoji e perfino degli UFO. Ma quella contro la stupidità? Niente! Come mai? È forse l’unica categoria che non ha bisogno di essere rappresentata? Pensate che meraviglia, una Giornata nazionale contro la stupidità, istituita dal Parlamento! La mattina un convegno sul pensiero critico, a mezzogiorno una conferenza sulle fake news e la sera dodici esperti in televisione che urlano contemporaneamente senza capire nemmeno la domanda. E a inaugurare la giornata? Un politico qualsiasi, scelto a sorte, tanto il risultato non cambia. Ma diciamocelo, una giornata contro la stupidità sarebbe ridicola, non basterebbe! Per quella televisiva servirebbe una settimana; per quella burocratica un mese; per quella politica un’intera legislatura, e per quella che circola sui social bisognerebbe abolire il calendario.
A questo punto, forse, l’unica ricorrenza che manca davvero è la Giornata nazionale contro l’eccesso di Giornate nazionali. Da istituire per legge, naturalmente…e da celebrare ogni anno!
#BastaGiornateMondiali