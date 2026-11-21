1 gennaio: Capodanno e Giornata mondiale della pace

4 gennaio: Giornata mondiale del Braille

7 gennaio: Giornata nazionale della Bandiera

14 gennaio: Giornata mondiale della logica

17 gennaio: Giornata mondiale della pizza

20 gennaio: Giornata del rispetto

24 gennaio: Giornata internazionale dell’educazione

25 gennaio: Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

26 gennaio: Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini

27 gennaio: Giorno della Memoria

FEBBRAIO

1 febbraio: Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre

2 febbraio: Giornata mondiale delle zone umide

5 febbraio: World Nutella Day

Primo venerdì di febbraio: Giornata dei calzini spaiati

7 febbraio: Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo

10 febbraio: Giorno del Ricordo e Giornata mondiale dei legumi

11 febbraio: Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza

13 febbraio: Giornata mondiale della radio

14 febbraio: San Valentino

17 febbraio: Giornata nazionale del gatto

20 febbraio: Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario e socioassistenziale e del volontariato

21 febbraio: Giornata nazionale del Braille

27 febbraio: Giornata internazionale dell’orso polare

Ultimo giorno di febbraio: Giornata delle malattie rare

MARZO

6 marzo: Giornata dei Giusti dell’umanità

8 marzo: Giornata internazionale della donna

Secondo venerdì di marzo: Giornata mondiale del sonno

14 marzo: Giornata del Pi greco

17 marzo: Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera

18 marzo: Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus

20 marzo: Giornata internazionale della felicità

21 marzo: Giornata della poesia, delle foreste e della memoria delle vittime delle mafie

22 marzo: Giornata mondiale dell’acqua

25 marzo: Dantedì, giornata dedicata a Dante Alighieri

27 marzo: Giornata mondiale del teatro

31 marzo: Giornata mondiale del backup

APRILE

1 aprile: Pesce d’aprile

2 aprile: Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

6 aprile: Carbonara Day e Giornata nazionale della memoria per le vittime del terremoto dell’Aquila e delle altre calamità

7 aprile: Giornata mondiale della salute

12 aprile: Giornata internazionale del volo umano nello spazio

15 aprile: Giornata nazionale del Made in Italy

22 aprile: Giornata mondiale della Terra

23 aprile: Giornata mondiale del libro

25 aprile: Festa della Liberazione

29 aprile: Giornata internazionale della danza

30 aprile: Giornata internazionale del jazz

MAGGIO

1 maggio: Festa dei Lavoratori

3 maggio: Giornata mondiale della libertà di stampa

Prima domenica di maggio: Giornata mondiale della risata

4 maggio: Star Wars Day

5 maggio: Giornata mondiale dell’igiene delle mani e Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia

9 maggio: Giornata d’Europa e Giorno della memoria delle vittime del terrorismo

12 maggio: Giornata internazionale dell’infermiere

15 maggio: Giornata internazionale della famiglia

16 maggio: Giornata nazionale contro il body shaming

Terzo sabato di maggio: Giornata della ristorazione

20 maggio: Giornata mondiale delle api e Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

22 maggio: Giornata internazionale della biodiversità

23 maggio: Giornata mondiale delle tartarughe

30 maggio: Giornata internazionale della patata

31 maggio: Giornata mondiale senza tabacco

GIUGNO

2 giugno: Festa della Repubblica

5 giugno: Giornata mondiale dell’ambiente

8 giugno: Giornata mondiale degli oceani

14 giugno: Giornata mondiale del donatore di sangue

18 giugno: Giornata internazionale del sushi, ricorrenza informale

20 giugno: Giornata mondiale del rifugiato

21 giugno: Giornata internazionale dello yoga

24 giugno: Giornata nazionale delle periferie urbane

30 giugno: Giornata internazionale degli asteroidi

LUGLIO

2 luglio: Giornata mondiale degli UFO

6 luglio: Giornata mondiale del bacio

7 luglio: Giornata mondiale del cioccolato

11 luglio: Giornata mondiale della popolazione

17 luglio: World Emoji Day

20 luglio: Giornata dedicata alla Luna e all’esplorazione spaziale

21 luglio: Giornata del cibo spazzatura, ricorrenza informale

29 luglio: Giornata della lasagna, nata nei calendari gastronomici internazionali

30 luglio: Giornata internazionale dell’amicizia

AGOSTO

3 agosto: Giornata del cocomero, ricorrenza informale

8 agosto: Giornata internazionale del gatto e Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo

12 agosto: Giornata internazionale della gioventù

13 agosto: Giornata internazionale dei mancini

15 agosto: Ferragosto

19 agosto: Giornata mondiale della fotografia

26 agosto: Giornata internazionale del cane, nata come iniziativa informale

SETTEMBRE

Primo sabato di settembre: Giornata mondiale della barba

8 settembre: Giornata internazionale dell’alfabetizzazione

9 settembre: Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare

15 settembre: Giornata internazionale della democrazia

18 settembre: Giornata nazionale del riciclo della carta

21 settembre: Giornata internazionale della pace

25 settembre: Giornata mondiale dei sogni, iniziativa internazionale

27 settembre: Giornata mondiale del turismo

29 settembre: Giornata mondiale del cuore

OTTOBRE

1 ottobre: Giornata internazionale del caffè e Giornata internazionale delle persone anziane

2 ottobre: Festa nazionale dei nonni

3 ottobre: Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione

4 ottobre: Festa nazionale di San Francesco d’Assisi, Giornata mondiale degli animali e Giorno del dono

5 ottobre: Giornata mondiale degli insegnanti

9 ottobre: Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall’incuria dell’uomo

10 ottobre: Giornata mondiale della salute mentale

Seconda domenica di ottobre: Giornata nazionale della meraviglia

16 ottobre: Giornata mondiale dell’alimentazione

24 ottobre: Giornata nazionale dello spettacolo e Giornata delle Nazioni Unite

25 ottobre: Giornata mondiale della pasta

31 ottobre: Halloween, ricorrenza popolare importata

NOVEMBRE

1 novembre: Ognissanti

4 novembre: Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate

9 novembre: Giorno della libertà, in ricordo della caduta del Muro di Berlino

11 novembre: Giornata dei single, diventata anche un enorme evento commerciale

12 novembre: Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace

13 novembre: Giornata mondiale della gentilezza

14 novembre: Giornata mondiale del diabete

Terza domenica di novembre: Giornata nazionale delle vittime della strada

19 novembre: Giornata internazionale dell’uomo e Giornata mondiale dei servizi igienici

20 novembre: Giornata per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

21 novembre: Giornata nazionale degli alberi e Giornata mondiale della televisione

25 novembre: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

DICEMBRE

1 dicembre: Giornata mondiale contro l’AIDS

3 dicembre: Giornata internazionale delle persone con disabilità

5 dicembre: Giornata internazionale del volontariato

8 dicembre: Immacolata Concezione

10 dicembre: Giornata mondiale dei diritti umani

18 dicembre: Giornata internazionale dei migranti

20 dicembre: Giornata internazionale della solidarietà umana

25 dicembre: Natale

26 dicembre: Santo Stefano

31 dicembre: San Silvestro