di José Manuel Cabrero e Rayder Willian Leonardo Laura

Siamo ormai più che abituati a riciclare i nostri rifiuti domestici. In Spagna, ad esempio, ogni anno vengono smaltiti milioni di tonnellate di imballaggi . Ma sapevate che anche gli edifici e i loro materiali possono essere riciclati? E soprattutto, immaginavate che un edificio potesse essere completamente smontato e rimontato?

La Formula 1, spesso un laboratorio di innovazione, offre un esempio tangibile: il box della Red Bull , la F1Holzhaus (letteralmente, “la casa di legno”). Ha debuttato al Gran Premio di Spagna del 2019 e da allora è diventata la casa europea del team. A ogni Gran Premio, quattordici operai montano i suoi 1.221 metri quadrati in sole 32 ore (e li smontano in meno di un giorno). Questo edificio riflette un cambiamento nel modo di progettare l’edilizia, che ora si concentra inevitabilmente su edifici sostenibili che possono essere adattati, modificati e riutilizzati.

L’industria edile è uno dei maggiori produttori di rifiuti: circa 2,2 miliardi di tonnellate all’anno a livello globale . In Europa, quasi 450 milioni di tonnellate, pari al 40% di tutti i rifiuti . Oltre il 90% dei rifiuti proviene dalle demolizioni, ma non dobbiamo dimenticare i rifiuti generati in cantiere ( materiali di scarto o rotti ) e gli scarti prodotti durante la produzione. Questi ultimi spesso passano inosservati, ma ecco un dato di fatto: le travi in legno che vediamo in un edificio sono solo il 20% del legno originale. Fino all’80% è stato lasciato indietro dalla foresta come scarti di produzione (segatura, scarti, parti di scarto, ecc.).

Questo scenario rivela i limiti del modello lineare – produrre, usare, smaltire – ancora dominante. Per contrastarlo, l’economia circolare propone la progettazione per lo smontaggio come strategia . Sostituisce la demolizione con lo smontaggio sistematico, consentendo il recupero e la rivalutazione dei componenti . Questo cambio di paradigma (da “usa, getta via” a “usa, riutilizza, ricicla”), già presente in altri ambiti, sta iniziando il suo percorso nell’edilizia attraverso diverse iniziative globali che mirano a integrare questi concetti in edifici del futuro più sicuri, sostenibili e duraturi. Sono un esempio di come raggiungere questo obiettivo attraverso una progettazione consapevole, basata su concetti come la modularità e la standardizzazione. A ciò si aggiunge un’adeguata progettazione di giunti reversibili , che consentono lo smontaggio senza danni (e quindi facilitano il riutilizzo), e strumenti digitali già disponibili come i “passaporti dei materiali “, documenti digitali che localizzano e quantificano i prodotti e i materiali dell’edificio, semplificandone notevolmente il futuro riutilizzo.

Ma, chiaramente, la soluzione non è solo smantellare e riutilizzare ciò che è già stato costruito. In questo passaggio dal lineare al circolare, è anche fondamentale trasformare i rifiuti in risorse. Si tratta di superare il tradizionale “riciclo” a cascata , in cui i rifiuti vengono riutilizzati in prodotti di minor valore (ad esempio, gli scarti di legno macinati per realizzare pannelli). Al contrario, l’upcycling propone di dare ai materiali di scarto una nuova vita come elementi di maggior valore o utilità.

Esistono già idee concrete per applicare l’upcycling all’edilizia. Come abbiamo visto, quasi tutti i suoi rifiuti provengono da demolizioni. Ma cosa succederebbe se quei rifiuti edili non finissero in discarica? E se potessero essere utilizzati per costruire un nuovo edificio? Questo è il campo di lavoro e di esplorazione del designer spagnolo Lucas Muñoz . Osservate i mobili e le lampade del ristorante MO di Movimiento o dello spazio CoLab di Sancal (entrambi a Madrid) e pensate a come potrebbero essere realizzati e con quali materiali. Riuscite a indovinare? Tutto è realizzato con i rifiuti della sede precedente.

È inoltre necessario affrontare il problema degli scarti di produzione (ricordiamo che l’80% del legno viene perso nel percorso dalla foresta all’edificio). Ad esempio, il Progetto PRISMA è un’iniziativa che propone la produzione di prodotti ad alto valore aggiunto, come blocchi da costruzione (mattoni di legno), a partire da scarti di segheria che altrimenti verrebbero utilizzati per la produzione di energia (bruciati) o per la produzione di pannelli.

Come abbiamo già detto, l’upcycling conferisce maggiore valore ai rifiuti. Questo richiede la ricerca di soluzioni nuove e creative. Costruire un edificio con bottiglie di plastica PET? Detto, fatto: guardate la facciata dell’EcoArk a Taiwan , realizzata assemblando le bottiglie. E naturalmente, l’edificio è anche completamente smontabile.

In realtà, niente di tutto questo è una novità. Lo facciamo da generazioni, in un rapporto ragionevole e sano con il nostro ambiente.

Concludiamo con un altro esempio di corsa: la corsa dei tori di San Fermín a Pamplona. Le recinzioni che proteggono il pubblico lungo il suo percorso di 848 metri sono realizzate in pino silvestre proveniente dalla vicina valle di Roncal. I suoi 900 pali, 2.700 assi e 2.500 cunei non vengono fabbricati ex novo ogni anno (ne viene sostituito appena il 2%). L’intera recinzione viene smontata dopo la festa, immagazzinata e rimontata l’anno successivo.

Questa strategia dimostra come la gestione circolare, basata in realtà su conoscenze ancestrali, sia oggi il futuro dell’edilizia sulla strada verso un utilizzo più efficiente e sostenibile delle risorse.

Ricerca di José Manuel Cabrero e Rayder Willian Leonardo Laura pubblicata su The Conversation