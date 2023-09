I viaggiatori che voleranno verso il Giappone potranno noleggiare i vestiti prima di partire e trovarli in hotel al loro arrivo

C’è un movimento crescente in tutto il mondo per promuovere il turismo sostenibile. I viaggiatori desiderano sempre più fare scelte che possano rispettare l’ambiente per quanto riguarda le destinazioni di viaggio, gli alloggi, i trasporti, ecc., ma non hanno ancora opzioni sufficienti.

La compagnia di bandiera giapponese Japan Airlines ci sta provando e sta tentando di ridurre le emissioni di carbonio riducendo il peso trasportato sui suoi aerei. Da qualche settimana ha lanciato una sperimentazione del servizio Any Wear, Anywhere che consente ai viaggiatori di prenotare un set di abiti – con diversi stili sartoriali e stagioni – e riceverlo in hotel all’arrivo. Al termine del soggiorno gli abiti vengono restituiti, per essere lavati e reinseriti nel sistema. Tutti i capi di abbigliamento disponibili per il noleggio derivano dalle scorte in eccesso di abbigliamento e abiti usati, promuovendo così il concetto di economia circolare. Japan Airlines monitorerà le variazioni del peso del bagaglio registrato dei passeggeri e verificherà l’effetto di riduzione delle emissioni di anidride carbonica dovuto alla riduzione del peso dell’aereo dovuto all’utilizzo del Servizio.

Con tale servizio si stima che circa 10 chilogrammi risparmiati nel bagaglio equivalgono a circa 7,5 chilogrammi risparmiati in emissioni, l’equivalente di far funzionare un asciugacapelli per 10 minuti al giorno per 78 giorni.

Gli utenti del servizio accedono al sito Web e scelgono tra alcune opzioni: abbigliamento da donna o da uomo; per quale stagione sono; stile elegante o casual; il numero di massimi e minimi; e le date di ritiro e restituzione. I loro abiti li aspetteranno in hotel, per prezzi che oscillano tra i 34 ei 48 dollari per l’intero periodo di noleggio.

Tutti i capi sono usati o provengono da scorte eccessive dell’azienda, sebbene gli utenti non possano vedere queste informazioni sulla loro selezione. Il servizio , che durerà un anno, è stato lanciato e la risposta è stata estremamente positiva. “Abbiamo richieste da tutto il mondo e da oltre 115 paesi in totale, anche se non stiamo facendo alcun tipo di promozione”, ha dichiarato la compagnia aerea.

Il vero impatto della sperimentazione verrà rivelato solo alla fine, una volta che Japan Airlines conterà il risparmio di peso e calcolerà l’esatta riduzione delle emissioni. “Dobbiamo vedere i risultati finali prima di poter dire se questo servizio è sostenibile o meno”, dichiara la compagnia, aggiungendo che i calcoli terranno conto delle emissioni prodotte dalle consegne dei vestiti e dal lavaggio.

La riduzione del peso è un modo comprovato per risparmiare carburante e ridurre le emissioni, ed è stato preso in considerazione da molto tempo dai produttori di aeromobili e dalle compagnie aeree, ad esempio progettando sedili passeggeri più leggeri o sostituendo manuali di carta pesante con tablet. Anche i piccoli cambiamenti possono avere un grande impatto: quando Qantas ha riprogettato le sue stoviglie per la prima classe e la business class per renderle solo l’11% più leggere, l’azienda afferma di aver iniziato a risparmiare 535 tonnellate di carburante all’anno.

Nina Gbor, esperta ed educatrice di moda sostenibile, a dichiarato che il progetto sia un passo positivo. “Spesso le persone acquistano vestiti nuovi solo per le vacanze o i viaggi d’affari, quindi questo servizio ridurrà gli inutili sprechi di abbigliamento e le risorse vergini utilizzate per realizzare nuovi vestiti. Si avvale anche di scorte in eccesso e di abbigliamento usato che normalmente finirebbero in discarica o inceneriti. Prolungare la vita dei vestiti di soli nove mesi in più di utilizzo attivo riduce l’impronta di carbonio, acqua e rifiuti di circa il 20-30% ciascuno.” Gbor ritiene che l’iniziativa dovrebbe essere abbracciata da più compagnie aeree. “Con i voli globali che si prevede raggiungeranno 32,4 milioni di passeggeri nel 2023, il modello di noleggio dell’abbigliamento dovrebbe essere replicato da altre compagnie aeree in tutto il mondo se sono seriamente intenzionate a sostenere l’economia circolare e a raggiungere obiettivi di sostenibilità”.

Japan Airlines ha questa ambizione, spera di espandere la partnership con altri membri della OneWorld Alliance, che comprende American Airlines, British Airways e Qantas.