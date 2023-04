Climate Refugees, il documentario

Climate Refugees è il primo lungometraggio a esplorare in profondità l’impatto umano globale del cambiamento climatico e il suo grave effetto destabilizzante sulla politica internazionale. Il film trasforma il “lontano” concetto di riscaldamento globale in un concreto problema umano con enormi conseguenze a livello mondiale. Il regista, Michael P. Nash, ha viaggiato per il mondo per quasi 3 anni per documentare l’impatto del cambiamento climatico, documentanto gli abitanti di paesi costretti a lasciare le proprie case a causa di eventi climatici. Il film presenta una varietà di importanti scienziati, operatori umanitari, consulenti per la sicurezza e importanti figure politiche, tra cui John Kerry e Newt Gingrich. Tutti sostengono con forza che, sia causato dall’uomo che da un prodotto della natura, il cambiamento climatico sta già creando disastri umanitari e porterà inevitabilmente all’instabilità politica mondiale.

Il documentario è in inglese ma possono essere attivati i sottotitoli.