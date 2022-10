Nel 2015, Papa Francesco ha scritto Laudato Si’, una lettera enciclica sulla crisi ambientale, indirizzata a ciascuna persona nel mondo.

Domani, 4 ottobre, giorno di San Francesco, YouTube Originals presenterà in anteprima il grande documentario “La Lettera”, che racconta la storia dell’ Enciclica Laudato Si’ e come la crisi climatica stia colpendo fortemente la Terra e tutti coloro che la abitano.

Il documentario è il risultato di diversi anni di lavoro da parte del Movimento Laudato Si’ in collaborazione con Off the Fence, una casa produttrice britannica che ha vinto l’Oscar per il suo documentario My Octopus Teacher, e il Vaticano.

Nel film quattro voci rimaste inascoltate nelle conversazioni globali sono state invitate a un dialogo senza precedenti con il Papa. Provenienti dal Senegal, dall’Amazzonia, dall’India e dalle Hawaii, portano la prospettiva e le soluzioni dei poveri, degli indigeni, dei giovani e della natura in una conversazione con lo stesso Papa Francesco. “La Lettera” segue il loro viaggio a Roma e le straordinarie esperienze che hanno avuto luogo lì, ed è ricco di commoventi storie personali e delle ultime informazioni sulla crisi planetaria e sui problemi subiti dalla natura e dalle persone. Perché, nelle parole di Lorna Gold, presidente del Movimento Laudato Si’, “una volta che lo sai, NON PUOI distogliere lo sguardo”.

A questo link è possibile visionare il trailer. Domani, dopo le 18.30, pubblicheremo il link per vedere il documentario completo gratuitamente su YouTube.