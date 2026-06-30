Nel Regno Unito è partita una nuova campagna nazionale per chiedere ai cittadini di ridurre il consumo quotidiano di acqua. L’obiettivo è risparmiare 28 litri al giorno a persona, in un Paese dove il consumo medio è di circa 140 litri al giorno. La richiesta arriva in un momento in cui siccità, cambiamenti climatici, crescita della popolazione e nuove infrastrutture tecnologiche stanno aumentando la pressione sulle riserve idriche.

La campagna pubblicitaria da 75 milioni di sterline (circa 87 milioni di euro), denominata “Risparmiamo acqua” , consiglierà e incoraggerà le persone a considerare l’acqua come una risorsa preziosa e ha come obiettivo che ognuno riduca il proprio consumo giornaliero di 28 litri, ovvero due grandi secchi, rispetto all’attuale consumo medio di circa 140 litri al giorno. La campagna è frutto di una collaborazione tra le compagnie idriche, l’ente regolatore del settore idrico Ofwat, l’ Agenzia per l’ambiente , il Met Office e Natural Resources Wales e sarà finanziata dalle compagnie idriche nell’arco di quattro anni.

Il consumo idrico in Inghilterra e Galles è tra i più alti d’Europa, con paesi come la Germania e i Paesi Bassi che registrano una media di 120 litri pro capite al giorno.

Un team di psicologi comportamentali sta fornendo consulenza alla campagna, che mira a cambiare gli atteggiamenti nei confronti dell’uso dell’acqua.

“La questione cruciale è: come possiamo convincere le persone che l’acqua è una risorsa importante?”, ha affermato il professor Thomas Webb, psicologo sociale dell’Università di Sheffield. “Dobbiamo quindi cambiare le convinzioni. Dobbiamo rendere le persone consapevoli di quanta acqua consumano e aiutarle a percepire questo come uno sforzo collettivo, qualcosa di cui possono essere orgogliose.”

Si prevede che entro il 2055 la carenza idrica in Inghilterra raggiungerà i 5 miliardi di litri al giorno , l’equivalente di una quantità d’acqua mancante pari a quella di 2.000 piscine olimpioniche, a causa dei cambiamenti climatici, dell’aumento della popolazione e dell’espansione di settori ad alta intensità idrica come i data center. Ma le ricerche condotte per la campagna rivelano che le persone non hanno idea di quanta acqua usino e sottovalutano il proprio consumo di circa cinque volte: in media, credono di consumare circa 30 litri al giorno, rispetto a un consumo effettivo di circa 140 litri.

infografica della campagna: risparmia acqua, risparmia soldi

Nel Kent è entrato in vigore venerdì mattina il divieto di utilizzo dei tubi per l’irrigazione, pochi giorni dopo che la South East Water aveva esortato i clienti a usare l’acqua con parsimonia a causa dell’aumento della domanda dovuto all’ondata di caldo. La professoressa Lizzie Kendon, responsabile strategica dei processi e delle proiezioni climatiche presso il Met Office, ha dichiarato: “Il cambiamento climatico sta determinando modelli meteorologici sempre più estremi, con inverni più umidi, estati più secche e improvvisi e intensi picchi di pioggia. Quando la pioggia cade su un terreno asciutto e indurito, gran parte non riesce a penetrare nel suolo, dove è più preziosa, e scorre via, andando persa. È urgente intervenire.”

La campagna invita il pubblico ad apportare piccoli cambiamenti quotidiani alle proprie abitudini per ridurre il consumo di acqua, come ad esempio fare docce più brevi, utilizzare serbatoi per la raccolta dell’acqua piovana in giardino e riparare i rubinetti che perdono. Una doccia consuma 10 litri d’acqua al minuto e sostituire il soffione con un modello a risparmio idrico può ridurre il consumo fino al 50%, abbassando le bollette energetiche.

Il professor Ian Walker, responsabile del dipartimento di psicologia all’Università di Swansea e uno dei consulenti accademici della campagna, ha affermato che le persone devono essere messe in condizione di agire. “Idealmente, ciò di cui si ha bisogno è un sistema per acquisire le informazioni da un contatore intelligente, trasmetterle in tempo reale all’abitazione e combinarle con informazioni utili su come intervenire.” Ha affermato che i cambiamenti una tantum, come l’acquisto di un soffione doccia e di una lavatrice a basso consumo idrico, sono i cambiamenti comportamentali più facili da incoraggiare. Ma le abitudini consolidate, che costituiscono la maggior parte del consumo idrico, sono molto più difficili da modificare.