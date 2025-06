Sembra un laptop ma è un mezzo di trasporto. Si chiama Walkcar e arriva dal Giappone, dove è stato sviluppato dalla startup Cocoa Motors per rivoluzionare la micromobilità urbana. Pesa meno di tre chili, entra nello zaino e ti porta ovunque su ruote.

A metà tra uno skateboard elettrico e un trolley a motore, il Walkcar è grande quanto un computer da 13 pollici e può trasportare un adulto fino a 120 kg di peso. Si sale sopra come su una pedana, si guida con l’equilibrio e basta spostare il peso del corpo per accelerare, frenare o cambiare direzione. Niente manubrio, niente comandi, solo il corpo e quattro ruote motorizzate. Una sorta di “hoverboard piatto”, ma molto più stabile.

La velocità massima è di 16 km/h e l’autonomia fino a 7 chilometri con una singola carica. Non è pensato per le lunghe distanze, ma per l’ultimo miglio, per chi si sposta tra treni, uffici, metropolitane, o per chi vuole avere sempre con sé un mezzo elettrico senza scomodità.

Il Walkcar è stato pensato per la città, è silenzioso, leggero, si ricarica in meno di un’ora e può essere portato ovunque, anche in ufficio o in ascensore. Non inquina, non fa rumore e non richiede parcheggio. Ed è proprio questo il suo punto di forza, la portabilità assoluta.

Inizialmente disponibile solo in Giappone, è acquistabile anche dall’Italia e da altri Paesi tramite il sito ufficiale del produttore, Cocoa Motors, che ha attivato la vendita internazionale.

La spedizione è disponibile anche per l’Europa: shop.cocoamotors.com.