di Torquato Cardilli – Questo vocabolario dell’orrore è dedicato a quanti hanno assistito distrattamente, per la propria indifferenza culturale o per gli agi di cui godono o per i disagi di cui soffrono, ai terribili eventi politico-militari-sociali-economici di Ucraina e Palestina; a coloro che non hanno preso parte attiva al dibattito, senza porsi il quesito di quale debba essere la posizione dell’Italia e quale quella dell’Europa, purtroppo da lungo tempo considerata servente della NATO. Esso è soprattutto diretto alla coscienza di ciascun leader occidentale, che si professa cristiano, che frequenta le funzioni religiose, battendosi il petto, intonando il miserere e invocando con il segno della croce la misericordia e la pace divina della Pasqua. Sono gli stessi leader sempre in prima fila nelle cerimonie funebri che non mostrano un briciolo di umanità per le sofferenze che vengono imposte agli innocenti e per i tanti soldati mandati a morire per nulla. Potrà servire anche alla prossima generazione perché eviti gli errori commessi da quella che l‘ha preceduta e si mantenga fedele al dettato costituzionale secondo cui l’Italia ripudia la guerra, standone ben lontana. E starne lontana vuol dire non solo non schierare l’esercito e tutti gli strumenti di morte sul campo di battaglia altrui, ma anche evitare di rifornire di armi, bombe, missili e altri ordigni chi è in guerra senza avere alcun vincolo obbligatorio di solidarietà tra alleati. La guerra viene fatta solo per appagare la sete di dominio e i deliri di grandezza dei potenti, ingannando il popolo destinato a patirne le conseguenze. Messi di fronte all’alternativa di doversi rimangiare certi atteggiamenti incompatibili con la nostra Costituzione, i nostri cavalieri dell’onore perduto, difensori dell’orgoglio nazionale, si comportano come se stessero decidendo le sorti del mondo giocando alla battaglia navale o al calciobalilla. Sarebbe sufficiente che lor signori comandanti in capo (Biden, Sunak, Macron, Sholz, Von der Leyen, Stoltenberg, Meloni, Metsola, Michel, ed altri) stessero 48 ore in una trincea, senza la certezza di tornare illesi a casa, senza giaciglio né cibo caldo, né generi di conforto, né servizi igienici, sotto la pioggia, nel fango, continuo bersaglio del fuoco nemico, perché implorino la cessazione delle ostilità e si arrendano senza combattere. Viceversa i circoli del potere economico finanziario mondiale si rallegrano per la continuazione delle guerre in atto che significano crescita abnorme del fatturato delle industrie degli armamenti, del costo delle risorse energetiche, degli alimentari e di tutti i generi speculativi, in modo direttamente proporzionale all’aumento dei patimenti, della fame, del dolore, della povertà, delle distruzioni, delle morti e delle mutilazioni dei più deboli.

A come:

Aggressione (tattica) è stata quella della Russia contro l’Ucraina, lanciata per difendere la propria sicurezza e quella delle provincie autonome del Donbass. La Russia si è sentita minacciata dall’espansionismo della NATO che ha rifiutato un trattato specifico di sicurezza reciproca e che invece ha inglobato progressivamente tutti gli stati confinanti con la Russia. Mancava all’accerchiamento totale l’Ucraina considerata da Mosca come agente dell’Occidente vero cavallo di Troia con il sistematico attacco alle province del Donbass russofone.

(strategica) è stata quella della NATO e degli Stati Uniti contro la Russia, pianificata sin dal tempo del colpo di Stato a Kiev, degli accordi di Minsk, scientemente disapplicati, ma sottoscritti per guadagnare tempo al fine di rifornire di armi e consiglieri militari l’Ucraina con bombardamenti del Donbass dal 2014 e con l’installazione di basi segrete della CIA a partire dal 2016.. Aiuti umanitari di carattere sanitario e alimentari, negati da Israele a un milione e mezzo di palestinesi costretti a vivere a Gaza sotto le bombe nella miseria e nel dolore. Dopo 6 mesi di guerra totale, senza elettricità, né acqua, né legna o carbone, il flusso di camion di aiuti internazionali per una popolazione stremata è stato progressivamente ridotto fino allo stop definitivo allo scopo di prendere Gaza per fame in un assedio mortale di tipo medioevale, contro ogni convenzione internazionale sulla guerra che obbliga a dare un trattamento umano e alimentare ai prigionieri. Ora non entra più nemmeno uno spillo e i geni politici dell’ipocrisia occidentale, dopo il fallimento del lancio di aiuti dall’aria, annunciano come gran risultato l’intenzione della costruzione di un pontile di attracco via mare che non potrà essere pronto prima di tre mesi, quando i sopravvissuti saranno ridotti a poche migliaia.

B come:

Bibbia che è la fonte religiosa, politica e giuridica del presunto diritto di Israele alla Palestina, secondo una promessa divina in cui credono solo gli ebrei, che non ha alcuna giustificazione storica o sociale visto che il popolo di Israele (semita come quello arabo) discende da Abramo nativo di Ur (attuale Iraq) e che dopo aver subito la cattività babilonese e quella egiziana, dal 70 d.C. ha vissuto nella diaspora ai quattro angoli della terra, dove è stato vittima di persecuzioni ricorrenti, attuate dai regnanti e dai popoli cristiani, ma non dagli arabi.

C come:

CIA , servizio segreto americano che ha, in modo losco, le mani in pasta in ogni paese, con il disegno di perseguire gli interessi americani anche agendo contro il diritto internazionale e contro quello interno degli stati coinvolti.

D come:

Debellatio è l’obiettivo illusorio che si pone l’Occidente, attraverso l’Ucraina, per sconfiggere sul campo la Russia. Inutile ribadire il cinismo politico di chi manda al massacro un’intera generazione di Ucraini consci che il loro sacrificio targato insuccesso serve solo agli interessi di chi è lontano.

E come:

Erdogan è l’autocrate turco, già capo del partito giustizialista integralista religioso, che ha inteso riportare la Turchia agli onori del califfato e al centro della storia mondiale. Alla guida da 10 anni del paese membro della Nato si propone come mediatore per la guerra in Ucraina e non si attiene all’imposizione delle sanzioni anti Russia o al boicottaggio voluto dagli Usa contro la via della seta. Pronto alla scelta autonoma di alleanze tattiche purché nell’interesse della Turchia, come si è già visto nella guerra contro l’Isis, la Siria, i Curdi, l’Iraq, la Libia.

F come:

Fame è la bomba più economica e letale, di assoluta potenza sterminatrice, soprattutto dei bambini, utilizzata da Israele, come si usava nel più cupo Medioevo, per ottenere la resa assoluta degli assediati, privati di ogni possibilità alimentare

G come:

Gaza , striscia di terra di soli 365 kmq, tra Israele, Egitto e il Mediterraneo, parte della Palestina, abitata da 2 milioni e mezzo di persone, sottoposta a occupazione straniera prima dell’Egitto e poi di Israele fino al 2005, considerata una prigione senza via d’uscita in cui ha prosperato il sentimento di odio anti Israele che impedisce ai Gazawi di uscire e persino di esercitare la pesca, centellinando i rifornimenti di carburante, elettricità e acqua. Dal 7 ottobre 2023 è sistematicamente sottoposta a bombardamenti indiscriminati, come rappresaglia abnorme per l’attacco subito da Hamas.

H come:

Hamas , è l’acronimo del movimento per la resistenza islamica (in arabo Harakat al muqawama al Islamiya). Organizzazione politica palestinese sunnita fondamentalista, fino all’anno scorso quasi sconosciuta in Europa che a Gaza ha scalzato, dopo un libero processo elettorale, il potere dell’autorità palestinese (OLP), diventando il nemico frontale di Israele.

I come:

Imbroglio è quello politico-diplomatico subito dagli arabi, il secolo scorso, ad opera dell’imperialismo franco-britannico prima e di quello americano poi. In tutte le scuole del mondo arabo, ancor oggi, si insegna nei libri di storia come gli arabi siano stati imbrogliati e traditi con gli accordi violati Mac Mahon-Hussein del 1915 sulla concessione dell’indipendenza alla nazione araba, con gli accordi segreti Sykes-Picot del 1916 che avevano avuto l’assenso zarista sulla spartizione delle spoglie dell’impero ottomano, la dichiarazione Balfour del 1917 sulla creazione del focolare ebraico in Palestina, e l’intesa Faisal-Weizmann del 1919 sulla non opposizione araba all’immigrazione ebraica se gli arabi avessero ottenuto l’indipendenza promessa. Dopo la seconda guerra mondiale gli Stati Uniti sono stati visti come nemici della Palestina. Nonostante le manifestazioni verbali a favore del la creazione di uno stato palestinese accanto ad Israele, gli Stati Uniti hanno sistematicamente boicottato la creazione dello Stato palestinese e hanno opposto il veto alle Nazioni Unite ogni qualvolta si delineava una condanna di Israele per la sua condotta colonialista contro i palestinesi.

L come:

Libertà negata ai cittadini dai regimi autoritari in tutto il mondo, ma anche ai palestinesi dal cosiddetto regime democratico di Israele

M come:

Massacro : sono ricordati per efferatezza i massacri di Deir Yassin ad opera di terroristi ebrei, di Sabra e Chatila ad opera di falangisti libanesi sotto la copertura dell’esercito di Tel Aviv e quello del 7 ottobre 2023 di Hamas in territorio israeliano.

N come:

NATO (Trattato dell’Atlantico del Nord), alleanza militare istituita a Washington, per volere degli Sati Uniti, nel 1949. Fu concepita con le più sane intenzioni per la difesa comune e reciproca tra 12 Stati fondatori contro possibili aggressioni dell’Unione Sovietica, che nel 1948 aveva messo il blocco totale a Berlino. Ma come si sa le vie dell’inferno sono lastricate di buone intenzioni e la Nato, dalla caduta del muro di Berlino e dal dissolvimento dell’Unione Sovietica si è trasformata nel più grande seminatore di morte nel mondo con operazioni militari al limite della legalità, sempre su input degli Stati Uniti, la cui dirigenza è affetta ancor oggi da paranoia maccartista. L’alleanza si è dilatata a dismisura (oggi conta 31 stati aderenti) fino ad accerchiare di fatto la Russia. L’ultimo paese ad aderire è stato la Svezia, che ha abbandonato la tradizionale neutralità.

O come:

Occupazione militare di territori altrui, condannata dalle Nazioni Unite e dal diritto internazionale, ma costantemente attuata con disprezzo delle vite umane e delle regole che dovrebbero presiedere al buon vicinato. Israele occupa dal 1967 in modo illegittimo la terra assegnata dall’Onu ai palestinesi, mentre la Russia occupa sempre illegittimamente porzioni del territorio di un altro Stato l’Ucraina. Tra le due occupazioni c’è una differenza sostanziale: nel primo caso Israele vuole mantenere il controllo di quelle terre che ritiene esserle state assegnate da Dio, e quindi non cedibili, mentre nel secondo caso si tratta di una questione di sicurezza secondo proposte avanzate dalla Russia sin dal 2007 e costantemente rifiutate dall’Ucraina e dai suoi protettori occidentali.

P come:

Perfidia mostrata da Netanyahu che non si è commosso di fronte agli eccidi dei palestinesi, al pianto delle madri dei suoi soldati caduti, alla disperazione degli ostaggi rapiti da Hamas. Pur di raggiungere il suo scopo del completo annichilimento di Hamas, Netanyahu sin dal primo giorno è stato incline a far massacrare, come Erode, ogni innocente, palestinese o israeliano.

Q come:

Al Qaida , organizzazione politico-terroristica araba, responsabile di vari attentati nel mondo, segnatamente contro le ambasciate USA (Beirut, Dar Es Salaam, Nairobi, Khartum, Bengasi, ecc.) per rivendicare l’indipendenza della Palestina, Gli Stati Uniti hanno attribuito erroneamente ad al Qaida anche l’attentato alle torri gemelle di NewYork e, accecati dal desiderio di vendetta, hanno accusato falsamente, senza prove, Saddam Hussein di ospitare la base operativa dell’organizzazione, motivo per cui gli hanno scatenato la guerra di invasione e distruzione dell’Iraq nel 2003.

R come:

Rafah è il posto di frontiera tra Gaza e l’Egitto, unico punto di ingresso di aiuti umanitari, controllato dall’esercito israeliano che di fronte alla situazione di estrema carenza alimentare applica un blocco che non lascia transitare nemmeno una goccia d’acqua, con minaccia all’Egitto di severe ritorsioni militari qualora intendesse forzare il blocco.

S come:

Segreto di stato è quello che copre le più vergognose nefandezze ed i crimini più odiosi che godono della copertura del Governo che lo ha ordinato con l’assoluta immunità e impunità. La storia però, anche se a distanza di tempo, si prende la rivincita , smascherando i colpevoli e i loro mandanti politici

T come:

Terrasanta, per un gioco cinico del destino quella piccola porzione di terra in Medio oriente, detta Terrasanta perché cara alle tre religioni monoteistiche che derivano tutte dallo stesso progenitore Abramo, è in realtà una terra maledetta dagli uomini che l’hanno considerata per secoli campo di battaglia di lotte feroci tra conquistatori e nativi.

U come:

Umanità è il sentimento che ci distingue dal regno animale. L’umanità è mancata agli assalitori di Hamas che hanno ucciso e mutilato a sangue freddo 1400 persone inermi nell’assalto del 7 ottobre 2023. In modo ancor più macroscopico il senso dell’umanità è stato completamente assente nei dirigenti israeliano che hanno pianificato ed attuato misure estreme di sterminio della popolazione palestinese di Gaza, colpevole solo di essere nata e vivere in quell’inferno.

V come:

Vassalli, termine medioevale, ma tornato di attualità nella politica internazionale per regolare i rapporti tra le potenze dominanti e gli stati indebitati e di modeste capacità che per sopravvivere debbono solo ubbidire.

W come:

Wikileaks: mentre si consumano le due tragedie russo-ucraina e israelo-palestinese, a Londra si compie il destino di un uomo coraggioso che ha svelato con Wikileaks i misfatti e i reati, le menzogne politiche degli Stati Uniti. Similmente ai famosi Pentagon papers sui crimini nel Vietnam il giornalista Assange con Wikileaks ha svelato al mondo le falsità, gli inganni e i crimini degli americani nel volere l’invasione dell’Iraq, la guerra in Afghanistan. Assange, detenuto da 10 anni senza processo, rischia la condanna a morte ed è appeso al filo della decisione dell’Alta Corte inglese che dovrà sciogliere il nodo se concedere l’estradizione verso gli Stati Uniti.

Z come:

Zelenski, l’attore diventato presidente grazie ai giochi di potere orchestrati dagli Stati Uniti attraverso la vice ministro degli Esteri Nuland. Dopo un mese dall’invasione russa, grazie alla mediazione turca era pronto alla cessazione delle ostilità ed alla firma di una tregua per negoziare le condizioni di neutralità e di autonomia delle regioni orientali. Dietro ordine di Stati Uniti e Regno Unito ha ritirato ogni sua disponibilità ed incurante dei sacrifici, dei lutti, delle distruzioni che avrebbe causato al suo popolo e alle sue città ha proseguito nella guerra contando sull’aiuto economico-militare occidentale. La guerra finirà ed allora apparirà in tutto il suo dolore la vastità del disastro ottenuto da una politica ottusa ed egoista.

Torquato Cardilli – Laureato in Lingue e civiltà orientali e in Scienze politiche per l’Oriente. E’ stato Ambasciatore d’Italia in Albania, Tanzania, Arabia Saudita ed Angola. Ha redatto oltre 300 articoli di carattere politico ed economico pubblicati in Italia e all’estero da varie testate ed agenzie di stam