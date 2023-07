L’aumento delle emissioni di gas serra e il degrado dell’ambiente minacciano il nostro pianeta e richiedono azioni decisive per invertire la rotta. Tassare i ricchi, o almeno i prodotti che usano, potrebbe portare significativi benefici per il clima e la giustizia sociale. Lo dimostra uno studio pubblicato pochi giorni fa sulla rivista One Earth, e realizzato da un team di cinque scienziati delle università di Leeds (Inghilterra) e Losanna (Svizzera).

I prodotti di lusso, come automobili di lusso, yacht, gioielli e abbigliamento di marca, rappresentano una parte significativa dell’impronta ecologica globale. La loro produzione richiede risorse naturali preziose, consuma energia e produce emissioni di gas serra. Inoltre, l’acquisto e l’utilizzo di tali prodotti contribuiscono a un modello di consumo inutile ed eccessivo che contrasta con una gestione sostenibile delle risorse.

Alcuni paesi, come il Canada e il Messico, hanno implementato tasse sul carbonio negli ultimi anni. Su scala globale, queste tasse sono attualmente applicate in modo uniforme a tutti i prodotti (sia vitali che superflui), o focalizzate su alcuni prodotti inquinanti, come il carburante. Pur partendo da una buona intenzione, generano, nella loro forma attuale, disuguaglianze. Studi condotti nei paesi ricchi hanno dimostrato di penalizzare maggiormente le famiglie povere.

Il team di ricercatori ha cercato di capire se fosse possibile sviluppare tasse sul carbonio efficaci e socialmente giuste. Per fare ciò, ha sviluppato un modello, basato sui dati sull’impronta di carbonio delle famiglie in 88 paesi diversi. Gli scienziati hanno quindi determinato ciò che costituisce un prodotto di base e un prodotto di lusso in ciascuno di questi paesi e hanno immaginato una tassa sul carbonio che si evolve secondo questa classificazione.

Secondo la ricerca “Alcuni programmi vengono prodotti per permettere a tutti di vivere dignitosamente: coprono bisogni essenziali come l’alloggio, il cibo o l’accesso alle offerte di cura. Altri vengono generati solo per lusso: ad esempio, prendere un volo a lunga percorrenza durante le vacanze o guidare una Porsche decappottabile durante l’estate. È la ricchezza che guida queste emissioni, non i bisogni umani fondamentali. A livello globale, il 10 % più ricco degli individui è responsabile di quasi la metà delle emissioni di gas serra.

Con il sistema di tassazione dei beni di lusso che propongono i ricercatori, negli Stati Uniti, i viaggi aerei, l’acquisto di un’auto nuova e i viaggi organizzati verrebbero, ad esempio, tassati a più di 200 dollari per tonnellata di carbonio emessa, rispetto a meno di 100 dollari per il riscaldamento e l’elettricità. Questo tasso oscillerebbe ovviamente a seconda del paese e del costo della vita locale. Nei Paesi più poveri, che sono anche i meno responsabili, storicamente, del riscaldamento globale , il prezzo medio per tonnellata di carbonio potrebbe oscillare intorno ai 10 dollari.

La ricerca mostra che tassare di più i beni di lusso non è solo socialmente equo ma anche efficace. Secondo i calcoli, questa misura potrebbe ridurre le emissioni globali delle famiglie del 6 % all’anno, evitando così l’emissione di 100 gigatonnellate di carbonio entro il 2050. Ciò rappresenta il 75 % delle riduzioni delle emissioni necessarie affinché le famiglie si allineino a una traiettoria compatibile con un riscaldamento globale di 2°C, e quasi un terzo degli sforzi che le famiglie devono compiere per restare al di sotto della soglia di 1,5°C. “ La carbon tax dei beni di lusso può contribuire in modo sostanziale agli obiettivi dell’Accordo di Parigi ” , riassumono gli scienziati e anticipano che “L’attuazione di tale misura dovrà tuttavia superare diversi ostacoli. Tra questi: potrebbe essere difficile raccogliere le informazioni necessarie per determinare con precisione quali prodotti vengono utilizzati per soddisfare bisogni essenziali e quali dovrebbero essere classificati come puramente di lusso. Questa tassa non può, inoltre, da sola, ridurre le emissioni legate ai consumi”. Recenti studi dimostrano che la metà delle emissioni del 10 % dei maggiori emettitori mondiali sono generate dai loro investimenti, e non dal loro acquisto di borse, scarpe o altri gingilli inquinanti. Gli investimenti finanziari potrebbero anche rappresentare fino al 70 % delle emissioni del 1 % dei maggiori emettitori del mondo.

Infine, si potrebbe bypassare questa misura acquistando prodotti di lusso nei paesi a basso reddito, dove la carbon tax verrebbe ridotta di conseguenza. Ma non c’è da scoraggiarsi: dati i suoi benefici per l’ambiente e la società, la carbon tax dei prodotti di lusso dovrebbe diventare, secondo i ricercatori, “un elemento chiave della politica climatica ” . Alla fine si materializzerà? Se guardiamo il recente rapporto dell’economista Jean Pisani-Ferry, commissionato dal governo francese, sul finanziamento della transizione ecologica, l’idea che gli ultra ricchi debbano essere tassati sembra, a poco a poco, prendere piede.

Lo speriamo.