Un terzo degli squali catturati nelle acque delle Bahamas è risultato positivo a caffeina, antidolorifici e a cocaina. È quanto emerge da uno studio pubblicato nel numero di maggio 2026 della rivista Environmental Pollution, condotto da un team internazionale di biologi marini di Brasile, Cile e Bahamas, coordinati dalla zoologa Natascha Wosnick dell’Università Federale del Paraná.

Il team ha analizzato campioni di sangue di 85 squali di cinque specie diverse, catturati a circa sei chilometri dalla costa di Eleuthera, un’isola remota delle Bahamas, testando il sangue per 24 sostanze legali e illegali. 28 squali su 85 avevano livelli rilevabili di almeno una delle quattro sostanze: caffeina, cocaina e gli antidolorifici diclofenac e paracetamolo. Alcune bestie erano positive a più di una sostanza contemporaneamente. La caffeina era la più comune, seguita da paracetamolo e diclofenac, i principi attivi di Tylenol e Voltaren.

La ricercatrice ha sottolineato: “Stiamo parlando di un’isola molto remota delle Bahamas.” In passato erano già stati trovati farmaci in squali di Rio de Janeiro e della Florida, ma mai in acque così isolate e considerate incontaminate.

Ma come ci sono arrivate le sostanze? La maggior parte degli squali era stata catturata intorno a un ex allevamento ittico frequentato dai sub. Wosnick ritiene che i sub stessi siano i veicoli più probabili, portando le sostanze attraverso il sudore, le urine o i materiali, anche se le correnti marine potrebbero trasportare tracce dalle acque reflue dell’isola. I dati mostrano che gli squali con sangue contaminato avevano cambiamenti nei marcatori metabolici, inclusi quelli legati allo stress. I ricercatori non sanno ancora se siano dannosi, ma potrebbero portare a cambiamenti comportamentali. La preoccupazione principale non è la loro aggressività verso gli uomini, la zoologa spiega che “la preoccupazione principale non è un aumento dell’aggressività verso gli esseri umani, ma piuttosto le potenziali implicazioni per la salute e la stabilità delle popolazioni di squali. “La presenza diffusa di caffeina e farmaci nel sangue di molti squali analizzati è altrettanto allarmante. Si tratta di sostanze legali, di consumo quotidiano e spesso trascurate, eppure la loro impronta ambientale è chiaramente rilevabile. Questo sottolinea la necessità di rivalutare in modo critico anche le nostre abitudini più normalizzate.”

“Ciò che rende questo studio degno di nota non è solo il rilevamento di farmaci e cocaina negli squali costieri, ma anche le conseguenti alterazioni dei marcatori metabolici”, afferma Tracy Fanara, oceanografa dell’Università della Florida a Gainesville, che non ha partecipato allo studio.

Fanara, che in precedenza ha contribuito alla produzione di Cocaine Sharks , un documentario che esaminava la possibilità che gli squali entrassero in contatto con la cocaina trafficata nei Caraibi, afferma che i risultati sono “un promemoria del fatto che le infrastrutture costiere, il turismo e le reti trofiche marine sono strettamente interconnesse”.

Wosnick afferma che i risultati sono preoccupanti perché le Bahamas sono considerate un paradiso relativamente incontaminato . Ma, come l’inquinamento da plastica, aggiunge, l’inquinamento chimico è più diffuso di quanto molti credano. Alle Bahamas, conclude, questo tipo di inquinamento viene spesso trascurato a favore di problemi come le fuoriuscite di petrolio o la plastica.

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