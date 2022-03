di Gianluca Riccio – MVRDV ha svelato le prime immagini del suo progetto “Sun Rock”, un complesso energetico attento all’ambiente e al design. Le caratteristiche di questa particolare “montagna”, dalla sua forma alla sua facciata, enfatizzano la generazione di energia solare nel modo più efficiente possibile, partecipando alla transizione verde di Taiwan.

La funzione principale di Sun Rock è quella di incorporare strutture e immagazzinare energia. I pannelli solari coprono quasi tutta la sua superficie, e l’edificio può produrre circa 1 milione di kWh di energia ecologica ogni anno.

L’area scelta per questa nuova struttura (che sarà realizzata dalla Taipower) riceve una quantità significativa di esposizione solare durante tutto l’anno. Per questo la particolare forma arrotondata di Sun Rock è progettata per massimizzare la quantità di luce solare sfruttata per produrre energia. Sul lato sud, la struttura degrada dolcemente, fornendo un’ampia distesa di terreno esposta alla luce diretta del sole durante le ore centrali della giornata.

“La facciata sfrutta pienamente questo potenziale solare utilizzando una serie di pieghe che sostengono i pannelli fotovoltaici sulla loro superficie superiore. Queste pieghe aiutano a sostenere i pannelli fotovoltaici, che sono disposti in modo tale da trarre vantaggio dalle finestre strategicamente posizionate. Gli angoli di piegatura su tutte le aree della facciata sono regolati per massimizzare l’energia raccolta dai pannelli,” spiegano in MVRDV.

L’innovazione aggiungerà oltre 4000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici alla “montagna solare”. I moduli produrranno quasi un milione di chilowattora di energia pulita ogni anno. Inutile dire che renderanno l’edificio completamente autonomo.

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo. Il team sta ancora considerando scelte di design alternative che porterebbero a un’area ancora più grande di pannelli fotovoltaici, con una produzione di energia stimata per la rete fino a 1,7 milioni di kWh all’anno in base ai calcoli.

In sintesi: Sun Rock misurerà 12.900 m (circa 138.000 piedi quadrati). Conterrà la “Data Room”, un atrio gigante con visualizzazioni in tempo reale dei dati sulle operazioni di Taipower e sulla quantità di energia rinnovabile generata dall’azienda.

Al primo piano, uno spazio galleria offrirà al pubblico una vista della “sala macchine” che rende possibile catturare energia.

Il quartier generale di Taipower sarà situato all’ultimo piano di questo edificio, che comprende una lobby con ascensore esecutivo oltre a due sale conferenze, nonché una terrazza esterna al quarto livello con alberi per i turisti e i dipendenti di Taipower.

La montagna solare dovrebbe iniziare a produrre energia entro il 2024.