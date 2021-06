di Jose Maria Delgado Garcia – Immaginate di dover scegliere questo fine settimana tra andare a teatro con un gruppo di amici o andare a cena con un gruppo diverso. La decisione che prenderete dipenderà dall’interesse dell’opera teatrale o dalla qualità del cibo del ristorante, nonché dall’interesse che si prova per l’uno o l’altro. Certo, se non vi piacciono i drammi e non siete nemmeno un fan della buona cucina, alla fine, lascerete in sospeso la decisione finché non scoprirete a quale gruppo si unirà quella persona così importante per voi. È una decisione libera o mediata?

Sembra che ci siano molte condizioni, pro e contro. In realtà, la vostra decisione sarebbe completamente libera se un giorno foste inclini a un’attività e un altro giorno all’altra. Ma quando si verificano le stesse identiche circostanze? In pratica, mai. Questo è uno dei problemi di ciò che si intende, in senso stretto, per libero arbitrio: la capacità di prendere decisioni diverse esattamente nelle stesse condizioni ambientali, sociali, individuali ed emotive .

A questo problema si aggiunge quanto già sottolineato da filosofi come Spinoza e Schopenhauer: una persona può fare ciò che vuole, ma non scegliere ciò che vuole. Sapete perché vi piacciono le commedie e non i drammi, o la pasta e non la pizza? Siamo predeterminati a ciò che decidiamo? Per questi filosofi sembra di sì, ma ovviamente non per tutti. La battaglia sul determinismo ha anche uno sfondo religioso. Ad esempio, i gesuiti difendevano all’epoca che il libero arbitrio fosse necessario per raggiungere la salvezza. I giansenisti e i protestanti credevano nella predestinazione, quindi in quel caso c’era poco da fare .

Questa battaglia sulla libertà di scelta si è estesa fino ai nostri giorni e ha raggiunto l’interesse dei neuroscienziati. Da Platone e Cartesio si assume che l’essere umano sia composto di materia e spirito e che, mentre il secondo si occupa delle funzioni più nobili come imparare, amare e decidere, il primo lo fa con compiti più burocratici come mangiare e camminare.

Oggi, per la stragrande maggioranza dei neuroscienziati è il nostro cervello a regolare ciò che facciamo e ciò che pensiamo. Cioè, comportamenti, desideri, ricordi, emozioni e pensieri dipendono dall’attività di specifiche parti del nostro cervello. Se la vista ha bisogno della retina e delle parti della porzione posteriore del cervello, chiamata corteccia visiva o occipitale, suonare il pianoforte richiede l’attività coordinata di porzioni specifiche della corteccia parietale, prefrontale e motoria, e così via per tutte le altre attività che facciamo, sentiamo o pensiamo.

Come avviene l’attività cosciente, cioè quella che ci permette di percepire il mondo esterno, acquisire conoscenze e prendere decisioni? In definitiva, tutto questo è alla base del processo di decisione, di scelta di ciò che si vuole fare.

Innanzitutto, gran parte dell’attività cerebrale avviene inconsciamente.

Vi porto come esempio un esperimento realizzato dal nostro gruppo di ricerca. Quando guardiamo un film in stile hollywoodiano, le immagini si susseguono lentamente con tagli distanziati di diversi secondi l’uno dall’altro. Così possiamo seguire le scene percependo tutto ciò che accade. Con i montaggi tipici di MTV, il tempo tra una scena e l’altra il taglio è molto breve (non più di due secondi) e, sebbene crediamo di vedere tutto, la realtà è che non lo facciamo. Accade che, affinché l’informazione visiva diventi cosciente, l’attività cerebrale deve raggiungere la porzione più rostrale del cervello, il lobo prefrontale.

Quando le immagini vengono rapidamente sostituite, l’attivazione cerebrale non raggiunge il lobo prefrontale e non siamo pienamente consapevoli di ciò che viene visualizzato. Anche così, abbiamo la sensazione soggettiva che stiamo vedendo il contenuto complessivo del film, ma è grazie a una percezione inconscia . Questa elaborazione inconscia si verifica anche, in parte, quando cerchiamo di decidere cosa fare: dalla scelta di un teatro o di una cena, allo studio di ingegneria o economia.

Un’elegante dimostrazione che l’attività cerebrale precede l’attività mentale cosciente è un esperimento che studia il momento “ah!”, in qualche modo simile al momento in cui Archimede disse “eureka!”

Diciamo “ah!” come sinonimo di “l’ho trovato!” quando abbiamo cercato la soluzione a un problema matematico, o a un dilemma di altro tipo e, all’improvviso, le nostre menti sembrano accendersi e troviamo la soluzione. Succede che, nel caso si tratti di una questione linguistica, più di un secondo prima di dire “ah!” Vengono attivate porzioni specifiche della zona parieto-occipitale e della corteccia temporale antero-superiore. Naturalmente, il nostro stato di coscienza varia durante il giorno mentre siamo attivi, riposando o dormendo. Ognuna di queste situazioni corrisponde a una specifica attività cerebrale.

A causa delle limitazioni concettuali sopra indicate sul libero arbitrio, i neuroscienziati preferiscono affrontare il concetto più flessibile di processo decisionale. Indipendentemente dal fatto che siano liberi o determinati, ciò che è importante sapere è cosa succede nel cervello quando prendiamo una determinata decisione.

Non sono solo le persone a prendere decisioni. A seconda della situazione, un gatto potrebbe preferire cercare cibo, trovare un compagno o semplicemente sonnecchiare . La scelta di una qualsiasi di queste attività avviene per motivi interni di maggiore o minore contenuto emotivo (fame, impulso sessuale, sonno) e sono governate principalmente, ma non solo, dal lobo prefrontale, che regola l’attività necessaria per soddisfare questi bisogni e terminare quando viene raggiunta la ricompensa desiderata.

Ma non preoccupatevi: non siamo macchine. Siamo esseri viventi con motivazioni interne che ci portano ad esplorare e comprendere il mondo che ci circonda e noi stessi. Speriamo in meglio.

Jose Maria Delgado Garcia è Professore Emerito di Neuroscienze, Università Pablo de Olavide. Ricerca pubblicata su The Conversation.