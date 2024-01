di Tao Zhang – Ho dedicato gran parte della mia carriera a sostenere gli imprenditori ambientali in Cina e credo che il mondo non possa raggiungere i suoi obiettivi climatici senza coinvolgere la Cina in modo significativo. È per questo che ho deciso di impegnarmi soprattutto nel settore industriale, come l’energia o il riciclaggio. Mi sono sempre chiesto come raggiungere il grandissimo numero di consumatori cinesi e ho trovato la mia risposta nelle proteine alternative, o quelle che oggi in Cina preferiamo chiamare nuove proteine. Le nuove proteine possono essere alternative a base vegetale, microbica o cellulare rispetto alle proteine animali che sappiamo avere un alto impatto ambientale.

Vediamo rapidamente alcuni numeri. La Cina consuma il 26% della carne e il 45% dei frutti di mare. e il 45% dei frutti di mare del mondo.

Vale anche la pena di ricordare che la Cina rappresenta il 43% del consumo mondiale di carne suina. Questo numero è enorme. Ma se si considera il consumo di carne per persona, in Cina è ancora basso, circa la metà, rispetto agli Stati Uniti.

Per quanto riguarda il latte, il consumo pro capite è meno della metà, in confronto. E per l’aumento dei redditi e della domanda, questi dati possono solo aumentare.

Nel frattempo, investimenti globali in alimenti innovativi, con prevalenza di nuove proteine, hanno superato i 10 miliardi di dollari, dal 2020 al 2022. Ma la Cina aveva solo il 3,5% del totale, con 362 milioni di dollari.

Ho capito così che investire in nuove proteine dovrebbe essere la risposta della Cina. I consumatori cinesi possono essere parte della soluzione ambientale del Paese, e per estensione, parte della soluzione globale per affrontare il cambiamento climatico. Senza dubbio, è un’enorme opportunità commerciale anche nel lungo periodo.

Ma come possiamo fare in modo che la gente in Cina abbracci nuove proteine, come è successo in altre parti del mondo? Sono cresciuto in Cina, ho sempre visto il cibo come parte integrante della mia cultura. In tutte le occasioni, grandi o piccole, c’è un banchetto. Come quando nascono i bambini, le persone care che passano a miglior vita, gli amici che si riuniscono per festeggiare. E abbiamo sempre bisogno dei cosiddetti piatti forti, gli ying cai, come parte fondamentale di queste occasioni, cioè piatti con abbondanza e varietà di carne.

Ai cinesi non piace solo mangiare. Mangiare definisce chi siamo e qual è la nostra posizione nella società. Come dice il detto cinese, wu rou bu huan: “non c’è piacere nel mangiare senza la carne”. Nel frattempo, la Cina ha una lunga storia di alimenti a base vegetale, il che sembra positivo per le nuove proteine, ma in realtà rappresenta una sfida. Soprattutto i prodotti a base di finta carne (Fake Meat) di vecchia generazione hanno avuto una percezione negativa presso i consumatori tradizionali. Sono visti come alternative economiche, sgradevoli e poco salutari, e destinati più che altro a consumatori religiosamente vegani o vegetariani.

I gruppi di difesa dell’ambiente e della salvaguardia degli animali hanno modificato la mentalità dei consumatori in Occidente, e il consumo di carne di origine vegetale è considerato moralmente positivo.

Ma in Cina, i consumatori tradizionali non si lasciano facilmente influenzare dall’argomento morale. I consumatori cinesi sono anche molto esigenti in fatto di gusto, prezzo e convenienza. La Cina è incredibilmente varia in termini di tipi di cucina e regimi alimentari. In pratica, ogni provincia o regione ha un tipo di cucina. C’è la cucina di Pechino, la cucina di Shanghai, la cucina Hunan, cucina Szechuan e cucina cantonese, solo per citarne alcune. E a differenza dei ristoranti cinesi negli Stati Uniti, queste cucine regionali non sono diverse solo nel nome, hanno un sapore diverso.

Per avere successo e avere un impatto, gli imprenditori non possono limitarsi a proporre un prodotto che si sostituisce perfettamente al prodotto a base di carne. I prodotti alternativi devono essere gustosi, accessibili e appropriati a livello regionale. Ciò richiede investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo. Inoltre, abbiamo bisogno di nuovi canali di distribuzione, oltre ai negozi specializzati e ai ristoranti vegetariani, e devono essere diffusi a livello nazionale, soprattutto in Cina, dove la vendita online gioca un ruolo sempre più dominante. E con la giovane generazione di consumatori mainstream, è certamente utile coinvolgere gli chef di alto livello per inserire nuove proteine nei loro menu. E questi nuovi prodotti hanno bisogno di personalità: marchi che sembrino alla moda e convincenti per i consumatori più giovani.

Le nuove proteine devono anche entrare nella coscienza del consumatore all’ingrosso, quindi l’intero settore ha bisogno di buone campagne di marketing. Gli imprenditori devono sostenersi l’un l’altro e sostenere tutte le parti interessate per guadagnare slancio. Tutto questo richiede ovviamente investimenti e pazienza.

La buona notizia è che stiamo iniziando a vedere qualche progresso. Per esempio, guardate l’azienda di prodotti lattiero-caseari alternativi, Oatly. L’Oatly Tea Master, una bevanda a base di avena sviluppata in Cina, che sostituisce il latte vaccino al tè al latte, è stata introdotta sul mercato cinese nel marzo 2022. Alla fine del 2022, il prodotto era entrato in oltre 50.000 negozi di tè in Cina, con 20 milioni di unità vendute. Il successo iniziale di Oatly in Cina è derivato dalla strategia di marketing e di prodotto localizzata, investimenti nella produzione locale e all’espansione dei canali di distribuzione in collaborazione con partner locali. Nel frattempo, i consumatori cinesi tradizionali hanno bevuto tutti i gusti di latte a base vegetale a causa della mancanza di prodotti a base di latte vaccino. Ritengo che le bevande a base vegetale siano un mezzo per introdurre nuove proteine e avere un impatto in Cina più rapidamente e in modo più efficiente dal punto di vista del capitale.

Dao Foods, la società di investimento che ho co-fondato, ha investito in circa 20 nuove aziende produttrici di proteine in Cina e per la Cina. I prodotti di Starfield, Xing Qi Ling, come il tonno, il manzo e il pollo a base vegetale, sono presenti nelle catene di ristoranti e sugli scaffali dei negozi di tutta la Cina. Tra i suoi clienti figurano Sam’s Club, KFC, FamilyMart e l’equivalente cinese di Starbucks, Luckin Coffee, per citarne alcuni.

Plant Now!, Zhi Wu Jia Dao, un’impresa di tè al latte a base vegetale, ha recentemente fatto il suo ingresso in più di 500 minimarket locali a Qingdao, una nuova città di primo livello sulla costa orientale della Cina, e si appresta a entrare in altri 1.000 punti vendita nella provincia cinese di Anhui con il loro prodotto a base di latte di cocco. Questi imprenditori di giovane generazione stanno cercando di sviluppare prodotti che si rivolgano ai consumatori mainstream in tutti i sensi. Altrettanto importante, stanno aiutando a superare la percezione negativa dei prodotti a base vegetale con un nuovo look e collaborando con i giusti partner di distribuzione.

Oltre agli sforzi imprenditoriali, il settore delle nuove proteine in Cina sta guadagnando slancio anche su alcuni altri fronti. Negli ultimi anni, abbiamo ospitato otto bootcamp in tutta la Cina, che hanno riunito e ispirato centinaia di imprenditori che trascorrono il tempo imparando dai loro colleghi a capire come migliorare la propria tecnologia, migliorare il marketing, espandere la distribuzione e raccogliere più fondi.

L’anno scorso il presidente cinese Xi Jinping ha fatto alcune osservazioni sul cibo, incoraggiando la ricerca di nuove proteine da piante e microbi. Anche le amministrazioni locali si stanno impegnando. Un governo municipale nella regione cinese del Delta dello Yangtze ha accettato di sviluppare insieme a noi un programma di imprenditorialità sulle nuove proteine, offrendo spazi per uffici, potenziali finanziamenti e altro ancora.

Mi piacerebbe vedere i consumatori cinesi tradizionali adottare in modo massiccio le nuove proteine, facendole diventare parte della loro dieta quotidiana. Non mi aspetto che i consumatori rinuncino del tutto ai prodotti animali, ma una maggiore diversificazione e scelta di proteine permetterà loro di pensare a fattori come l’ambiente e l’impatto climatico, per prendere decisioni alimentari più equilibrate e consapevoli.

Vista la crescente domanda di proteine di qualità da parte della Cina e le conseguenze sul clima, Gli investitori sensibili al futuro del nostro pianeta dovrebbero puntare sulle nuove proteine in Cina. Ma non è così. Molti investitori internazionali continuano a non voler entrare nel mercato della Cina. Forse il problema è di geopolitica. Oppure potrebbero avere l’errata convinzione che i problemi della Cina siano così unici da richiedere soluzioni guidate solo dai cinesi.

La Cina è indispensabile per affrontare i cambiamenti climatici globali, e dovremmo lavorare collettivamente per rendere la Cina parte della soluzione globale. Sforziamoci tutti di andare oltre, di fare l’impossibile, guardiamo sempre al lato positivo

continuando a esplorare la strada, ovvero il “dao”, per arrivarci. Per l’unico e solo pianeta che condividiamo e chiamiamo casa, dobbiamo farlo, possiamo farlo, e lo faremo.