Al via i test del Robot Umanoide di Amazon, che promette: "non si perderanno lavori, anzi, si creeranno". Siamo proprio sicuri?

E’ stato annunciato qualche giorno fa: Amazon ha avviato la sperimentazione di Digit, robot umanoide creato da Agility Robotics che mira ad un efficientamento di tempi e spazi nei suoi magazzini.

Digiti è un robot a due gambe in grado di afferrare e sollevare oggetti. Il dispositivo viene utilizzato per la prima volta per spostare scatole vuote.

L’ambiziosa spinta dell’azienda verso l’integrazione della robotica nelle sue vaste attività ha suscitato timori circa l’effetto sulla sua forza lavoro: l’azienda di Seattle attualmente ha all’attivo 1.335.000 dipendenti in tutto il mondo (17.000 in Italia).

Per Scott Dresser, vicepresidente di Amazon Robotics, l’inizio della sperimentazione di Digit “è solo un esperimento, ma è una tecnologia interessante. Ogni innovazione cambia il lavoro delle persone, ma questi robot sono fatti per eliminare i compiti più ripetitivi, non per sostituire gli umani. Abbiamo davanti un periodo di valutazione per capire se Digit può essere utile ai nostri processi. Ne valuteremo la sicurezza a partire dai feedback dei nostri dipendenti.

Digit è stato sviluppato da Agility Robotics, una startup con sede a Corvallis, Oregon, e supportata da Amazon. Il robot, che può camminare avanti, indietro e lateralmente e può accovacciarsi, è alto175 cm e pesa 65 kg. Può trasportare fino a 16 kg.

Amazon prevede di far funzionare Digit “negli spazi e negli angoli dei magazzini in modi nuovi”, si legge in un post sul blog.

Sarà l’inizio della fine? Di certo le immagini non promettono bene…