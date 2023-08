La startup di tecnologia agricola con sede a Seattle, “Aigen”, ha presentato recentemente un Robot autonomo e scalabile, alimentato interamente da energia solare ed eolica. Sfruttando l’intelligenza artificiale, Aigen Element è l’unica soluzione agricola che riduce l’uso di combustibili fossili, fornendo allo stesso tempo agli agricoltori preziose informazioni in tempo reale, maggiore risparmio di tempo e costi ridotti. I robot Aigen possono muoversi, diserbare e analizzare autonomamente i raccolti senza l’uso di sostanze chimiche o combustibili fossili.

Aigen è stata fondata da Rich Wurden, un ex ingegnere della Tesla, con l’intento di portare un’alternativa ai combustibili fossili e ai pesticidi utilizzati per produrre il nostro cibo. “Gli agricoltori ci ripetono continuamente che le erbe infestanti sono il problema numero uno che devono affrontare. Quindi, è da qui che stiamo iniziando: sviluppare una soluzione per consentire agli agricoltori di ridurre immediatamente i costi ed eliminare le erbacce, il tutto coltivando raccolti più sani”, ha dichiarato Wurden.

I numeri sconcertanti relativi all’uso dei pesticidi negli Stati Uniti evidenziano l’urgenza della missione di Aigen. Nel 2012, l’uso annuale di pesticidi negli Stati Uniti ha superato 1,1 miliardi di libbre, con gli erbicidi che rappresentano quasi il 60% del totale. Questa forte dipendenza dalle sostanze chimiche comporta rischi significativi per gli ecosistemi, la fauna selvatica e la salute umana. La visione di Aigen è quella di rivoluzionare il settore e fornire agli agricoltori una soluzione praticabile che riduca al minimo la necessità dell’uso diffuso di pesticidi, riducendo gli effetti dannosi sull’ambiente. Kenny Lee , cofondatore e amministratore delegato di Aigen, ha affermato: “I vantaggi dei nostri robot avanzati, leggeri e super agili vanno ben oltre il diserbo. Siamo entusiasti di fornire dati e approfondimenti in tempo reale cui gli agricoltori possono accedere da qualsiasi luogo.”

L’esclusiva soluzione robotica di Aigen Element è possibile grazie all’intelligenza artificiale quantizzata proprietaria dell’azienda, che è così efficiente da poter funzionare esclusivamente con energia rinnovabile, solare ed eolica. “Il cellulare medio ha bisogno di 4 Watt di potenza. I nostri modelli di intelligenza artificiale hanno bisogno solo di 1,5 W, e tutto ciò che riguarda il nostro veicolo è altrettanto efficiente. Abbinati a un pannello solare personalizzato da 205 W, i nostri robot spesso generano un surplus di energia alla fine di un pieno giornata di corsa”, ha spiegato Kenny Lee.

Il telaio leggero e il pannello solare del Robot Aigen, abbinati a motori rigenerativi e sospensioni robuste, consentono ai robot di spostarsi efficacemente e di estirpare le colture in fila fino a 14 ore al giorno in quasi tutte le condizioni atmosferiche.

L’Aigen Element debutterà su oltre 20.000 acri di terreni agricoli statunitensi nel 2024.

Di seguito un video di presentazione: