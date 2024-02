Per la prima volta in assoluto, un’azienda di abbigliamento ha escogitato un modo sostenibile per produrre magliette con pasta di legno e alghe in modo che possano essere compostate alla fine del loro ciclo di vita.

La startup tecnologica londinese Vollebak ha progettato la maglietta Plant & Algae realizzata con eucalipto, faggio e abete rosso (tagliati, schiacciati e trasformati in filati tessili) provenienti da fonti sostenibili. L’inchiostro sulle camicie è realizzato interamente con alghe che i designer hanno coltivato in un bioreattore.

“Il legno viene trasformato in tessuto utilizzando un processo di produzione responsabile e rispettoso dell’ambiente”, si legge sul sito. “In pratica ciò significa che oltre il 99% dell’acqua e del solvente utilizzati per trasformare la polpa in fibra viene riciclato e riutilizzato.” Secondo Higg MSI, che misura l’impatto della produzione di questa tshirt , il punteggio è 10 contro il 60 del cotone che comunemente si utilizza. L’obiettivo dell’azienda è quello di arrivare a zero.

La T-Shirt Plant & Algae comincerà a biodegradarsi solo quando la si seppellisce nel terreno. Ha bisogno di funghi, batteri e calore della Terra per iniziare a decomporsi. Le magliette, che possono biodegradarsi in 8-12 settimane, sono state sviluppate per essere una soluzione innovativa per i rifiuti tessili.

Sebbene queste T-Shirt di piante e alghe vengano attualmente vendute a 110 dollari, l’idea potrebbe innescare una nuova generazione di abbigliamento ecologico. Ne abbiamo davvero bisogno.