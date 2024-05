La Corea del Sud ha un’autostrada “solare” per biciclette, progettata per generare energia dal sole e allo stesso tempo proteggere i ciclisti da esso. La pista ciclabile solare corre tra Daejeon e Sejong, ricoprendo una distanza di circa 32 km.

La pista ciclabile a doppio senso corre tra le due città ed è eretta al centro di un’autostrada regolare, con tre corsie di traffico su entrambi i lati. Le barriere lungo il lato della struttura bloccano la vista della strada circostante e proteggono i ciclisti.

Alla pista ciclabile solare si accede tramite tunnel sotterranei. Ci sono alcuni punti all’interno del percorso che consentono l’accesso al sistema di tunnel sotterranei in modo che i ciclisti possano salire e scendere dalla pista ciclabile senza dover attraversare corsie di traffico.

I pannelli solari stessi raccolgono energia più che sufficiente per alimentare sia il sistema di illuminazione per l’autostrada che una serie di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

La pista ciclabile Daejeon-Sejong non è sicuramente la prima strada solare ad essere realizzata, tuttavia rimane uno dei progetti più ambiziosi visti fino ad oggi.

Quando si dice che la Corea del Sud viaggia veloce verso il futuro, pensate, il progetto è di oltre 10 anni fa…

Ecco il video: