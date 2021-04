di Kevin Roose – Circa 10 anni fa ho capito che avrei potuto essere sostituito da un robot. All’epoca, lavoravo come reporter finanziario a Wall Street e un giorno ho sentito parlare di questa nuova app di reporting con Intelligenza Artificiale (IA). Fondamentalmente, bastava inserire dei dati, come un rapporto finanziario aziendale o un database di annunci immobiliari, e l’applicazione avrebbe automaticamente eliminato tutte le parti importanti, le avrebbe inserite in una storia di notizie e pubblicate, senza alcun input umano richiesto.

Negli ultimi anni, ho fatto ricerche su questa prossima ondata di IA e automazione, e ho imparato che quello che è successo a me quel giorno sta accadendo ai lavoratori di tutti i tipi di industrie, non importa quanto apparentemente prestigioso o ben pagato sia il loro lavoro.

Ma la cosa più inquietante che ho imparato nella mia ricerca è che ci siamo preparati per questo futuro automatizzato esattamente nel modo sbagliato. Per anni, l’idea convenzionale è stata che se la tecnologia è il futuro, allora dobbiamo avvicinarci il più possibile alla tecnologia. Abbiamo chiesto alle persone di imparare a codificare e di studiare le abilità difficili come la scienza dei dati, l’ingegneria e la matematica, perché tutte quelle persone con altre abilità, quegli artisti e scrittori e filosofi, stavano solo per finire a servire il caffè ai nostri signori dei robot.

Ma quello che ho imparato è che essenzialmente è vero il contrario. Piuttosto che cercare di competere con le macchine, dovremmo cercare di migliorare le nostre abilità umane, i tipi di cose che solo le persone possono fare, cose che coinvolgono la compassione e il pensiero critico e il coraggio morale. E quando facciamo il nostro lavoro, dovremmo cercare di farlo nel modo più umano possibile. Per me, questo significava mettere più di me stesso nel mio lavoro. Ho smesso di scrivere report formali sui guadagni aziendali, e ho iniziato a scrivere cose che rivelavano più della mia personalità. Ho iniziato una serie di poesie finanziarie. Ho scritto di persone eccentriche e interessanti a Wall Street, come il barbiere che taglia i capelli alla Goldman Sachs. Ho persino convinto il mio editore a lasciarmi vivere come un miliardario per un giorno, indossando un orologio da 30.000 dollari e andando in giro in una Rolls Royce, volando in un jet privato.

E ho scoperto che questo nuovo approccio umano al mio lavoro mi ha fatto sentire molto più ottimista sul mio futuro, perché puoi insegnare a un robot a riassumere le notizie o a scrivere un titolo che otterrà un sacco di click da Google o Facebook, ma non puoi automatizzare il far ridere qualcuno con uno stupido limerick sul mercato delle obbligazioni o spiegargli cos’è un’obbligazione di debito collateralizzato senza farlo addormentare. E mentre facevo ricerche, ho trovato molti altri esempi di persone che hanno avuto successo in questo modo, rifiutando di competere con le macchine e rendendosi invece più umani.

Prendete Rus Garofalo, è il mio contabile e non è un contabile tradizionale. È un ex comico, e porta la sua sensibilità comica al suo lavoro. Giuro, mi sono divertito di più a parlare di deduzioni dettagliate con Rus che in spettacoli comici reali. Rus sa che nell’era di TurboTax (pacchetto software per la preparazione delle dichiarazioni dei redditi americane), l’unico modo per i contabili umani di rimanere rilevanti è portare qualcosa sul tavolo oltre alla competenza fiscale. Così ha fondato una società chiamata Brass Taxes. Capito? Ha assunto un gruppo di altri contabili divertenti e ha iniziato a cercare clienti in industrie creative che avrebbero apprezzato il valore di avere un essere umano che li accompagna con il lavoro della contabilità.

Il settore contabile, secondo uno studio dell’Università di Oxford, ha il 99% di possibilità di essere automatizzato. Ma non sono preoccupato per Rus, perché ha trovato un modo per trasformare il suo lavoro in un’esperienza umana divertente che molte persone, me compreso, sono disposte a pagare.

O prendete Mitsuru Kawai. Sessant’anni fa, Mitsuru ha iniziato come apprendista in una fabbrica Toyota in Giappone. Fabbricava a mano parti di automobili. Ed erano gli anni ’60, un’epoca in cui l’industria automobilistica stava subendo un’enorme trasformazione tecnologica. I primi robot di fabbrica avevano iniziato a entrare nelle catene di montaggio, e molte persone erano preoccupate che i lavoratori dell’auto sarebbero diventati obsoleti. Mitsuru decise di concentrarsi su quello che in giapponese si chiama “monozukuri”, in pratica l’artigianato umano. Ha studiato tutte le sfumature e gli intricati dettagli del design automobilistico e ha sviluppato questa sorta di sesto senso che pochi altri suoi colleghi avevano. Poteva ascoltare una macchina e dire quando stava per rompersi o guardare un pezzo di metallo e capire a che temperatura era, solo in base alla tonalità di arancione che brillava. Alla fine, i capi di Mitsuru notarono che aveva tutte queste abilità che i suoi colleghi non avevano, e lo valorizzarolo perché poteva lavorare al fianco dei robot riempiendo i vuoti, facendo le cose che loro non potevano fare. Ha continuato ad essere promosso e lo scorso anno è stato nominato il primo Chief Monozukuri Officer di Toyota, un riconoscimento dei suoi 60 anni trascorsi insegnando ai lavoratori Toyota che anche in un’industria altamente automatizzata, le loro abilità umane contano ancora.

O prendete Marcus Books. Marcus Books è una piccola libreria indipendente di proprietà di neri nella mia città natale, Oakland, California. È un posto davvero incredibile. È la più antica libreria di proprietà di neri in America, e per 60 anni ha fatto conoscere agli abitanti di Oakland il lavoro di persone come Toni Morrison e Maya Angelou. Ma la cosa più sorprendente di Marcus Books è che è ancora qui. Tante librerie indipendenti sono fallite negli ultimi decenni a causa di Amazon o di internet.

Quindi come ha fatto Marcus Books? Beh, non è perché hanno i prezzi più bassi o la configurazione di e-commerce più brillante o la catena di approvvigionamento più ottimizzata. È perché Marcus Books è molto più di una libreria. È un luogo di ritrovo della comunità, dove generazioni di abitanti di Oakland sono andati per imparare e crescere. È un luogo sicuro dove i clienti neri sanno che non saranno seguiti o perquisiti da una guardia di sicurezza. Come mi ha detto Blanche Richardson, uno dei proprietari di Marcus Books, “Ci sono solo buone vibrazioni”.

All’inizio di quest’anno, Marcus Books ha chiuso temporaneamente, e come molte attività, il suo futuro era incerto. Stava raccogliendo fondi attraverso una pagina GoFundMe. E poi George Floyd è stato ucciso. Le strade si sono riempite di proteste, e gli ordini si sono riversati alla Marcus Books da tutto il paese – prima un centinaio di libri al giorno, poi 200, poi 300. Oggi, stanno vendendo cinque volte più libri di quanti ne vendessero prima della pandemia, e la loro pagina GoFundMe ha raccolto più di 250.000 dollari. E se si guardano i commenti sulla sua pagina GoFundMe, si può capire perché Marcus Books è sopravvissuto tutti questi anni. Una persona ha scritto che abbiamo il dovere di preservare gemme come questa nella nostra comunità. Qualcun altro ha detto: “Vado alla Marcus Books da quando ero bambino, e Blanche Richardson mi ha mostrato molte gentilezze”. “Gemme”. “Gentilezze”. Queste non sono parole sulla tecnologia. Non sono nemmeno parole sui libri. Sono parole sulle persone. La cosa che ha salvato Marcus Books è stato come hanno fatto sentire i loro clienti: un’esperienza, non una transazione.

Se voi, come me, a volte vi preoccupate del vostro posto in un futuro automatizzato, avete alcune opzioni. Potete provare a competere con le macchine. Potete lavorare per molte ore, potete trasformarvi in una macchina di produttività elegante ed efficiente. Oppure potete concentravi sulla vostra umanità e fare le cose che le macchine non possono fare, portando tutte quelle abilità umane nel vostro lavoro, qualunque esso sia.

Se sei un medico, puoi lavorare sul tuo modo di trattare i pazienti in modo che i tuoi pazienti ti vedano come un amico piuttosto che come un semplice medico. Se sei un avvocato, puoi lavorare sulle tue abilità processuali e sulle tue interazioni con i clienti piuttosto che limitarti a sfornare documenti e contratti tutto il giorno. Se sei un programmatore, puoi passare del tempo con le persone che usano effettivamente i tuoi prodotti, capire quali sono i loro problemi e cercare di risolverli, piuttosto che raggiungere solo gli obiettivi di crescita del prossimo trimestre.

È così che diventiamo a prova di futuro. Non affrontando le macchine, ma eccellendo nelle aree in cui gli umani hanno un vantaggio naturale. Vivendo e lavorando più come gli umani, possiamo renderci impossibili da sostituire. E la buona notizia è che non dobbiamo imparare una sola riga di codice o implementare un solo algoritmo. In effetti, abbiamo già tutto quello che ci serve.