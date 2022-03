L’annuncio della National Highway Traffic Safety Administration (L’agenzia governativa americana del Dipartimento dei Trasporti, NHTSA) rappresenta un grande passo avanti per i veicoli a guida autonoma. Secondo l’agenzia, non è più necessario dotare questi veicoli di sedile di guida, pedali o volante. Non c’è quindi più alcun bisogno che gli esseri umani garantiscano la sicurezza dei veicoli autonomi negli Stati Uniti.

D’ora in poi, i veicoli autonomi potranno essere progettati senza volante. L’NHTSA ha appena dato il via libera in modo che possano circolare senza esseri umani a bordo. Il regolatore americano ritiene che “non sia più necessario per i produttori dotare i veicoli autonomi di comandi di guida manuali”. Finora ciò era impossibile a causa delle norme di sicurezza in vigore che richiedevano la presenza a bordo di un conducente umano per riprendere il controllo in caso di incidente.

Consapevole che questo provvedimento potrebbe preoccupare le autorità, Steven Cliff, vice amministratore della NHTSA, vuole rassicurare e precisa che “se il conducente passa da persona a macchina in veicoli dotati di sistemi di guida autonoma, la necessità di garantire la sicurezza degli esseri umani rimane la stessa e deve essere presa in considerazione fin dall’inizio. Con questa regola, garantiamo che i produttori mettano la sicurezza al primo posto”.

È ovvio: i veicoli dotati di un sistema di guida autonoma senza volante né pedale, devono logicamente fornire lo stesso livello di protezione dei veicoli attuali. Il segretario ai trasporti Pete Buttigieg ritiene che “questa nuova norma sia un passo importante che aiuterà a stabilire solidi standard di sicurezza per i veicoli dotati di sistemi di guida automatizzata” . Il Ministero dei Trasporti sta ovviamente seguendo da vicino i progressi dei veicoli autonomi.

La National Highway Traffic Safety Administration ha avviato una revisione delle normative vigenti per tenere conto dei progressi tecnologici nel settore automobilistico. Con l’evolversi delle tecnologie, le autorità di regolamentazione si adattano. A poco a poco, i veicoli autonomi troveranno posto sulle nostre strade.