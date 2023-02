È l’ultimo strumento di Google. Si chiama MusicLM e compone un pezzo musicale a partire da una descrizione e da un genere, come ad esempio: “Componi una canzone meditativa, calmante e rilassante, con flauti e chitarre. Musica lenta, con l’obiettivo di creare un senso di pace e tranquillità.”

A differenza di ChatGPT, non è ancora aperta al pubblico (e non si sa ancora se Google la rilascerà) ma su GitHub sono presenti alcuni esempi generati dall’intelligenza artificiale.

MusicLM non è certo il primo sistema di intelligenza artificiale per la composizione di canzoni. Ci sono stati altri tentativi, tra cui Riffusion, un’intelligenza artificiale che compone musica visualizzandola, così come Dance Diffusion, AudioML di Google e Jukebox di OpenAI. Ma a causa di limiti tecnici e dati limitati, nessuno è stato in grado di produrre canzoni particolarmente complesse. Music ML riesce a creare una composizione molto più complessa e ricca rispetto ai suoi concorrenti sulla base di descrizioni testuali.

I suoi algoritmi hanno ingerito ed elaborato 280.000 ore di musica che sono la base da cui l’IA attinge per creare nuovi brani. L’audio viene generato fornendo una sequenza di messaggi di testo e le parole influenzano il modo in cui il modello continua i token semantici derivati ​​dalla didascalia precedente, si legge nella presentazione del team di ricerca Google. L’IA riesce anche a trasformare una melodia fischiata o canticchiata in altri strumenti, come una chitarra distorta, un organetto o un flauto. O creare dal nulla “voci” (non propriamente comprensibili) che cantano sulle basi create.

Generando musiche da composizioni esistenti Google ha affermato che la percentuale di plagio è dell’1% e per ora ha deciso di limitare l’uso dell’IA per possibili problemi di copyright.

Di seguito è possibile leggere alcuni testi da cui l’ia ha generato la musica e ascoltare il risultato:

“Componi un pezzo funky con un ritmo forte e ballabile e una linea di basso prominente. Una melodia orecchiabile da una tastiera aggiunge uno strato di ricchezza e complessità alla canzone”

“Componi una colonna sonora epica con strumenti orchestrali. Il pezzo deve avere tensione. Un coro a cappella cantato all’unisono, con senso di potenza e forza”.

A questo link gli altri innumerevoli esempi: https://google-research.github.io

A voi le considerazioni.