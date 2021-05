Un gruppo di ricercatori internazionali guidati dalla Delft University of Technology (TU Delft) nei Paesi Bassi ha utilizzato la stampa 3D per creare un biomateriale fatto di alghe che potrebbe portare alla produzione di energia sostenibile su Marte, nonché una serie di altre applicazioni.

I ricercatori hanno utilizzato una nuova tecnica di bioprinting per stampare le microalghe in un materiale vivo e resiliente capace di fotosintesi. La loro ricerca è pubblicata sulla rivista Advanced Functional Materials .

“Abbiamo creato un materiale che può produrre energia semplicemente mettendolo sotto la luce”, Kui Yu, ricercatore coinvolto nel lavoro. “La natura biodegradabile del materiale stesso e la natura riciclabile delle cellule microalgali ne fanno un materiale vivente sostenibile, biodegradabile e scalabile per la produzione di massa. La stampa di cellule viventi è una tecnologia attraente per la fabbricazione di materiali viventi ingegnerizzati. Il nostro materiale vivente fotosintetico ha il vantaggio unico di essere sufficientemente robusto dal punto di vista meccanico per applicazioni in contesti reali”.

Una delle applicazioni propagandate dal team TU Delft è come fonte di energia sostenibile sulle colonie spaziali. Il team afferma che il materiale potrebbe essere utilizzato per creare foglie artificiali che potrebbero produrre energia e ossigeno sostenibili in ambienti in cui le piante in genere non crescono bene, come nello spazio. Le foglie immagazzinerebbero energia in forma chimica come zuccheri, che possono poi essere convertiti in combustibili. L’ossigeno potrebbe anche essere raccolto durante la fotosintesi.

La ricerca si aggiunge a un elenco crescente di letteratura scientifica sulle soluzioni per la coltivazione di piante nello spazio piuttosto che inviare rifornimenti dalla Terra, il che sarebbe proibitivamente costoso: costa circa 10.000 dollari inviare una 453 grammi di materiali nell’orbita terrestre bassa.

Nel 2017, ad esempio, l’agenzia spaziale tedesca ha testato la coltivazione di pomodori nell’urina riciclata degli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

